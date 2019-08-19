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В Турции во время раскопок обнаружен саркофаг княжны Тамары

Фото pixabay.com

В Турции во время археологических раскопок был обнаружен саркофаг, по предварительной информации, внучки грузинской царицы Тамары, княжны Тамары (Гурджи-Хатун).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РБК, об этом говорится на странице посольства Грузии в Анкаре в Facebook.

Дипмиссия ссылается на материал турецкого агентства Anadolu. Сообщается, что находка была сделана в городе Эрзерум. Помимо гробницы Гурджи-Хатун был также обнаружен саркофаг, предположительно принадлежащий ее сыну — сельджукскому султану Ала ад-Дину Кай-Кубаду II. Находки направлены на экспертизу, их принадлежность предварительно установлена по надписям на гробах.

Царица Тамара правила на стыке XII и XIII веков, и это считается «золотым веком» в грузинской истории. Ее внучка, тоже Тамара, была выдана замуж за румского (средневековое мусульманское государство в Малой Азии) султана Гийас ад-Дина Кей-Хосрова II.

Тамара, как считается, была любимой женой султана, который называл ее «грузинская госпожа» (Гурджи-Хатун). В частности, в честь супруги султан выпустил монеты с изображением солнца в зодиаке Льва, которое впоследствии стало одним из самых известных на Востоке. Точная дата ее смерти и место захоронения ранее были неизвестны.

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