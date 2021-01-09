В Украине намерены провести Олимпиаду

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Украина может провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году. Через 10 лет в Украине будет достаточно развита для этого инфраструктура, сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Об этом в понедельник, 4 января, пишет Суспільне Спорт.

«Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем сколько это будет стоить. Больше смотрим на Зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также Юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель — взрослая Олимпиада», — сказал министр.

Министр отметил, что сейчас в правительстве обсуждают вопрос с местом проведения олимпиады.

«Провести Олимпиаду — это классная цель для нас. Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут рабочие места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы — это туризм», — заявил Гутцай.

Напомним, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании провести в Украине Олимпийские игры. Он говорил, что «Украине нужен спортивный Оскар» .Также говорилось о создании в Украине «высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера».

Также сообщалось, что Стамбул претендует на проведение летней Олимпиады 2032. Турция выполнила все обещания по части инфраструктуры, которые были даны во время подготовки к Играм-2020 года, считают в Стамбуле.