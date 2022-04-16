В Украину вернулась первая группа детей без сопровождения

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

В минувшую пятницу в Украину из Литвы вернулась первая группа несопровождаемых детей, сообщила глава Государственной службы защиты прав детей и усыновления Илма Скуодене.

«В пятницу 34 ребенка отправились в Украину и действительно благополучно добрались до нее, были переданы своим родителям. Это первая группа, которая вернулась в Украину», — сказал глава службы BNS.

По ее словам, такое желание изъявили родители этих детей, а некоторые украинские семьи также готовятся к возвращению.

«Трудно оценить, действительно ли ситуация меняется — люди чувствуют себя в большей безопасности и хотят вернуться, или это только травматический опыт нескольких человек», — сказала Скуодене.

По ее словам, разрешение на возвращение 34 детей было получено не только по просьбе родителей, но и с разрешения военных, при сотрудничестве с посольством Украины.

Всего с начала войны из Украине в Литву прибыло 1137 несопровождаемых родителями детей.

Большинство из них живут группами — как это и было в Украине, некоторые — у родственников, а некоторые дети нуждаются во временной опеке литовцев.

По словам Скуодене, в настоящее время таких детей семь, но оформляются документы на опеку еще троих детей.

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