В усадьбе – тайник с контрабандой

Правоохранители обнаружили сигареты без литовских акцизных марок, а также деньги, которые, предположительно, были получены незаконным путем.

В Шальчининкай полицейские обнаружили контрабанду сигарет, спрятанную в роскошном двухэтажном жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции.

Строение принадлежит 52-летнему жителю города. Всего было найдено 6260 пачек сигарет без литовских акцизных марок. Таможенная стоимость товара составила около 22 тысяч евро. Там же находилось несколько тысяч евро, которые, предположительно, получены преступным путем.

Полиция Шальчининкского района, оперативно реагируя на сообщения жителей о продаже сигарет без акцизных марок, проводит мероприятия по задержанию торговцев.

Как отмечено в сообщении пресс-службы полиции, эта «точка» торговли табачными изделиями в Шальчининкай действует давно, и до сих пор полицейским все никак не удавалось доказать вину подозреваемого. Имение подозреваемого жителя было окружено массивным забором, вокруг него были установлены камеры видеонаблюдения, а в доме и подсобных помещениях оборудованы тайники для сигарет.

В ходе обыска обнаружены не только сигареты и деньги, но и списки должников, личные данные незнакомых людей и другие материалы, доказывающие вину подозреваемого в преступлении.

Начато досудебное расследование. Мужчина задержан и арестован, ему грозит штраф или тюремное заключение на срок до восьми лет.

На сайте полиции опубликовано видео обыска и задержания подозреваемого в хранении контрабанды.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ