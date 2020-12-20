Выявлено 2927 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались

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За прошедшие сутки было подтверждено 2927 новых случаев коронавируса, 14 человек скончались от COVID-19, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

Согласно данным Департамента статистики, опубликованным в воскресенье, за прошедшие сутки в Литве от коронавируса умерли 14 человек, один из них принадлежал к возрастной группе 20-29 лет,

Всего в стране скончались пять человек в возрасте от 20 до 39 лет.

За сутки выздоровели 104 пациента.

2432 пациента с COVID-19 проходят лечение в больницах, 201 из них — в реанимации, сообщило в воскресенье Департамент статистики.

В кислороде нуждаются 1177 пациентов, 125 человек проходят искусственную вентиляцию легких.

В настоящее время занято около половины больничных коек: 8075 из 16 тысяч. 585.

С начала пандемии COVID-19 заразились 112 тыс. 359 человек, 60109 — больны, 50721 — выздоровели.

Всего в Литве от коронавируса умерло 1019 человек, а 510 человек умерли от других причин.

За прошедшие сутки на подозрение на коронавирус было протестировано 8106 образцов, таким образом общее количество образцов, проверенных с начала пандемии, достигло 1 миллиона. 504 тыс. 085.

Информация ЛК по сообщению BNS