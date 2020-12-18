  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Простой на предприятиях во время карантина

Подробнее...
default image
Праздники в семейном кругу

Подробнее...
default image
Финансовая помощь бизнесу

Подробнее...
водительское удостоверение
Подтверждать личность в Литве будет и водительское удостоверение

Подробнее...
default image
Режим самоизоляции

Подробнее...
default image
В декабре завершаются выплаты единовременных пособий

Подробнее...
default image
Развитие инфраструктуры города

Подробнее...
default image
Д. Крейвис: Балтийским странам продолжает грозить энергетический шантаж

Подробнее...
default image
Мошенник под видом звезды спорта

Подробнее...
default image
Названы лауреаты Национальной премии в области культуры

Подробнее...
default image
Хакерская атака с распространением ложных новостей

Подробнее...
default image
Вильнюс – лидер в мировом «зеленом» рейтинге

Подробнее...
default image
Подневольный труд

Подробнее...
default image
В усадьбе – тайник с контрабандой

Подробнее...
default image
Рождество 2020: праздничный стол - скромнее, но подарки - дороже

Подробнее...
default image
Рождество на балконе

Подробнее...
default image
Нечаянная Радость

Подробнее...
default image
Найт

Подробнее...
default image
Литва и Польша договорились сохранять внимание к обществу Беларуси

Подробнее...
default image
Путину запрещено посещать Олимпиаду и чемпионаты мира - CAS

Подробнее...
default image
Нет возможности остановить коронавирус в местах лишения свободы – глава департамента

Подробнее...
default image
В. Чмилите-Нильсен: думаю, что комментантский час не потребуется

Подробнее...
default image
Сейм снял правовую неприкосновенность с П. Гражулиса и В. Гапшиса

Подробнее...
default image
Под санкции США попали десятки китайских компаний

Подробнее...
default image
Торговые сети: ограничения ассортимента чреваты хаосом

Подробнее...
default image
А. Армонайте: помощь бизнесу планируется согласовать с ЕК до праздников

Подробнее...
default image
Эксперты ООН: трудовые мигранты должны наравне со всеми пройти вакцинацию от COVID-19

Подробнее...
Василяускас
Глава Банка Литвы: помощь бизнесу уже должна стать целевой

Подробнее...
default image
ЕК отказалась комментировать утечку данных о ценах вакцин для ЕС

Подробнее...
default image
Шведская крона стала лучшей основной валютой мира в 2020 году

Подробнее...
default image
В Литву прибыл по ротации новый военный контингент США – Минобороны

Подробнее...
default image
Между ЕС и Лондоном остаются большие разногласия

Подробнее...
default image
Миниобороны Литвы предупреждает о ложной новости принудительной вакцинации военными

Подробнее...
default image
Г. Скайсте: в следующем году будем искать решения по обузданию дефицита и долга

Подробнее...
default image
Pfizer и Moderna не будут ответственны за побочные эффекты вакцины - СМИ

Подробнее...
default image
Генсек ООН призвал страны объявить ЧП в области климата

Подробнее...
default image
А. Дулькис: на вакцины от ковида в бюджет заложено 65 млн евро, первые - через неделю

Подробнее...
default image
Польша вводит комендантский час в новогоднюю ночь

Подробнее...
default image
Сейм Литвы удостоил Премии свободы белорусскую оппозицию

Подробнее...
вирус
За минувшие сутки в Литве подтверждено 3181 заражение коронавирусом, умерли 39 человек

Подробнее...
TOP,Регионы

Хакерская атака с распространением ложных новостей

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и самоуправление города Шяуляй сообщили о распространяемых от их имени ложных новостях разного содержания. 

МИД назвал это «комплексной киберинформационной атакой» против литовских ведомств. 

«Сообщение о якобы врученной литовским Министерством иностранных дел ноте посольству Польши в Литве по этому вопросу не соответствует реальности. Координируя действия с другими ответственными литовскими ведомствами, мы пришли к выводу, что это комплексная кибернетически-информационная атака», – сообщил МИД.

Министерство утверждает, что в последнее время отмечает активизацию киберинформационной атаки, целью которой «является навредить дружественным отношениям Литвы и Польши, настроить друг против друга литовский и польский народы». 

Ложное сообщение в результате хакерской атаки было опубликовано и на сайте СОГГЛ. Ложные новости о мнимом задержании польского дипломата, который якобы провозил оружие и наркотики, были опубликованы 9 декабря вечером и изъяты с сайта службы утром 10 декабря, когда были замечены, сообщил BNS представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис. 

«Было незаконное подключение, и опубликована информация, не имеющая никаких оснований. Мы ее устранили, обратились в базовый центр госкоммуникаций, где госучреждения хранят свои данные, в том числе и мы, и попросили помощи в дальнейшем выяснении ситуации с фейковой новостью о задержании польского дипломата», – сказал Г. Мишутис.

В свою очередь Минобороны опровергло ложное сообщение с указанием прибыть в региональные отделения по вопросам воинской обязанности и комплектации. 

«Служба воинской обязанности и комплектации не отправляла ни в самоуправления, ни в учреждения образования, ни в другие ведомства указаний призывникам прибыть 10 декабря 2020 года для процедуры призыва в региональные отделения и подразделения по вопросам воинской обязанности и комплектации», – отметило министерство.

Минобороны подчеркивает, что призыв этого года завершился 7 декабря, кроме того, по причине распространения коронавируса молодых людей уже месяц призывают предоставлять данные удаленным способом. Министерство подчеркивает, что надо следить за официальной информацией на сайтах karys.lt и kam.lt, а также информировать его и другие службы о подобных ложных сообщениях. 

Факт взлома сайта самоуправления Шяуляй подтвердил BNS и мэр Шяуляй Артурас Висоцкас. 

«Ложная новость была связана с аэропортом. Атака была довольно умной, не позволила копировать статью, можно было делать только printscreen (снимки экрана. – BNS). Я позвонил специалисту по связям с общественностью, он довольно быстро убрал текст», – сказал BNS А. Висоцкас. 

По его словам, новость могли успеть прочитать лишь несколько человек, потому что она была размещена вечером и находилась на сайте короткое время. 

В то же время глава Национального центра кибербезопасности (НЦКБ) Ритис Райнис подтвердил BNS, что несколько ведомств столкнулись с различными, предположительно, скоординированными киберинформационными атаками. 

«Это была киберинформационная гибридная атака, имели место взломы и размещение фейковых новостей. Мы проводим расследование вместе с ведомствами, столкнувшимися с этими атаками, и принимаем превентивные меры, информация устранена. Ведомство не одно, это значит, что была скоординированная атака на несколько ведомств с целью распространения фейковых новостей», – сказал BNS Р. Райнис.

По его словам, атака отличается от прежних подобных случаев, имевших место в нынешнем и прошлом годах, когда распространялась одна и та же фейковая новость, так как на этот раз содержание новостей отличалось. 

«Все происходило одновременно. Так что есть подозрение, что технически это делали одни и те же субъекты. Но содержание разное. Проводится расследование», –  сказал глава НЦКБ. 

Всего с кибернетическо-информационными атаками на прошлой неделе столкнулись сайты 19 ведомств, преимущественно самоуправлений, говорит Р. Райнис. 

По его словам, рафинированные кибератаки со взломом и размещением на сайтах фейковых новостей стали возможны из-за уязвимости системы управления контентом одного производителя –  экспертам удалось отследить, откуда производились атаки, а после сбора материала его планируется передать правоохране или разведке страны. 

НЦКБ установил, что из 19 пострадавших сайтов только три принадлежат государственным ведомствам или частному сектору, остальные – сайты самоуправлений. 

Он также подтвердил, что все пострадавшие ведомства использовали систему управления одного и того же «довольно крупного производителя», которой пользуются сотни ведомств государственного сектора, а также  частный сектор. По словам Р. Райниса, этот производитель сотрудничает в целях обеспечения безопасности в дальнейшем, уязвимый момент в безопасности уже исправлен.

Подобные инциденты происходят с государственными ведомствами не в первый раз, в сентябре в ходе хакерской атаки была размещена ложная информация на сайте МИД о том, что министр Линас Линкявичюс якобы призывает направить «миротворческие силы» в Беларусь. 

Аналитики Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы в последнее время отмечают активизацию распространения негативной и ложной информации в публичном пространстве, в социальных сетях.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.