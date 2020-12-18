Хакерская атака с распространением ложных новостей

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и самоуправление города Шяуляй сообщили о распространяемых от их имени ложных новостях разного содержания.

МИД назвал это «комплексной киберинформационной атакой» против литовских ведомств.

«Сообщение о якобы врученной литовским Министерством иностранных дел ноте посольству Польши в Литве по этому вопросу не соответствует реальности. Координируя действия с другими ответственными литовскими ведомствами, мы пришли к выводу, что это комплексная кибернетически-информационная атака», – сообщил МИД.

Министерство утверждает, что в последнее время отмечает активизацию киберинформационной атаки, целью которой «является навредить дружественным отношениям Литвы и Польши, настроить друг против друга литовский и польский народы».

Ложное сообщение в результате хакерской атаки было опубликовано и на сайте СОГГЛ. Ложные новости о мнимом задержании польского дипломата, который якобы провозил оружие и наркотики, были опубликованы 9 декабря вечером и изъяты с сайта службы утром 10 декабря, когда были замечены, сообщил BNS представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис.

«Было незаконное подключение, и опубликована информация, не имеющая никаких оснований. Мы ее устранили, обратились в базовый центр госкоммуникаций, где госучреждения хранят свои данные, в том числе и мы, и попросили помощи в дальнейшем выяснении ситуации с фейковой новостью о задержании польского дипломата», – сказал Г. Мишутис.

В свою очередь Минобороны опровергло ложное сообщение с указанием прибыть в региональные отделения по вопросам воинской обязанности и комплектации.

«Служба воинской обязанности и комплектации не отправляла ни в самоуправления, ни в учреждения образования, ни в другие ведомства указаний призывникам прибыть 10 декабря 2020 года для процедуры призыва в региональные отделения и подразделения по вопросам воинской обязанности и комплектации», – отметило министерство.

Минобороны подчеркивает, что призыв этого года завершился 7 декабря, кроме того, по причине распространения коронавируса молодых людей уже месяц призывают предоставлять данные удаленным способом. Министерство подчеркивает, что надо следить за официальной информацией на сайтах karys.lt и kam.lt, а также информировать его и другие службы о подобных ложных сообщениях.

Факт взлома сайта самоуправления Шяуляй подтвердил BNS и мэр Шяуляй Артурас Висоцкас.

«Ложная новость была связана с аэропортом. Атака была довольно умной, не позволила копировать статью, можно было делать только printscreen (снимки экрана. – BNS). Я позвонил специалисту по связям с общественностью, он довольно быстро убрал текст», – сказал BNS А. Висоцкас.

По его словам, новость могли успеть прочитать лишь несколько человек, потому что она была размещена вечером и находилась на сайте короткое время.

В то же время глава Национального центра кибербезопасности (НЦКБ) Ритис Райнис подтвердил BNS, что несколько ведомств столкнулись с различными, предположительно, скоординированными киберинформационными атаками.

«Это была киберинформационная гибридная атака, имели место взломы и размещение фейковых новостей. Мы проводим расследование вместе с ведомствами, столкнувшимися с этими атаками, и принимаем превентивные меры, информация устранена. Ведомство не одно, это значит, что была скоординированная атака на несколько ведомств с целью распространения фейковых новостей», – сказал BNS Р. Райнис.

По его словам, атака отличается от прежних подобных случаев, имевших место в нынешнем и прошлом годах, когда распространялась одна и та же фейковая новость, так как на этот раз содержание новостей отличалось.

«Все происходило одновременно. Так что есть подозрение, что технически это делали одни и те же субъекты. Но содержание разное. Проводится расследование», – сказал глава НЦКБ.

Всего с кибернетическо-информационными атаками на прошлой неделе столкнулись сайты 19 ведомств, преимущественно самоуправлений, говорит Р. Райнис.

По его словам, рафинированные кибератаки со взломом и размещением на сайтах фейковых новостей стали возможны из-за уязвимости системы управления контентом одного производителя – экспертам удалось отследить, откуда производились атаки, а после сбора материала его планируется передать правоохране или разведке страны.

НЦКБ установил, что из 19 пострадавших сайтов только три принадлежат государственным ведомствам или частному сектору, остальные – сайты самоуправлений.

Он также подтвердил, что все пострадавшие ведомства использовали систему управления одного и того же «довольно крупного производителя», которой пользуются сотни ведомств государственного сектора, а также частный сектор. По словам Р. Райниса, этот производитель сотрудничает в целях обеспечения безопасности в дальнейшем, уязвимый момент в безопасности уже исправлен.

Подобные инциденты происходят с государственными ведомствами не в первый раз, в сентябре в ходе хакерской атаки была размещена ложная информация на сайте МИД о том, что министр Линас Линкявичюс якобы призывает направить «миротворческие силы» в Беларусь.

Аналитики Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы в последнее время отмечают активизацию распространения негативной и ложной информации в публичном пространстве, в социальных сетях.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ