default image
Сейм принял предложение президента, как не допускать электричество с БелАЭС

Подробнее...
default image
Сейм склоняется к введению 20%-го налога на прибыль банков

Подробнее...
default image
Проект «Петербургская сказка» приглашает на новогоднее представление «Трубадур и его друзья»

Подробнее...
default image
Г.Науседа намерен бороться за повышение выплат фермерам

Подробнее...
default image
В Вильнюсском аэропорту прошли учения по противодействию распространению вируса Эбола

Подробнее...
default image
Эрдоган рассказал, почему Турцию не принимают в ЕС

Подробнее...
default image
В Финляндии началась очередная крупная забастовка

Подробнее...
default image
Г.Науседа: банковский налог может быть введен незамедлительно

Подробнее...
default image
В Париже открыта уникальная выставка современных литовских художников

Подробнее...
default image
Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

Подробнее...
default image
Сейму Литвы удалось снизить заградительный барьер на выборах до 3%

Подробнее...
default image
МИД РФ ответил США на санкции в киберсфере

Подробнее...
default image
США вводят масштабные санкции за коррупцию

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: с января не будет налога на торговлю

Подробнее...
default image
Самолеты Air Baltic будут летать из Вильнюса еще в пять городов Европы

Подробнее...
default image
В Висагинасе для малоимущих – внушительные наборы продовольствия и средств гигиены

Подробнее...
default image
Госучреждения Китая откажутся от американских компьютеров

Подробнее...
default image
Г.Науседа: переговоры по Украине – первый шаг в позитивном направлении

Подробнее...
default image
ЕС разработает свой аналог американского "акта Магнитского"

Подробнее...
default image
В.Шапока: мы найдем компромисс по бюджету

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник,Новости

В Вильнюсском аэропорту прошли учения по противодействию распространению вируса Эбола

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Во вторник в Вильнюсском аэропорту состоялись по гражданской обороне — отрабатывались навыки противодействия распространению опасного заразного заболевания.

Во время учений в течении пяти часов имитировалась ситуация, когда совершает посадку самолет, на борту которого предположительно находится человек с особо опасным заразным заболеванием, сказала на пресс-конференции директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

На учениях представители 14 ведомств, в общей сложности около 250 человек, отрабатывали навыки контроля сложнейшей ситуации – с больным геморрагической лихорадкой Эбола.

В Литве этот вирус относится к группе особо опасных заразных заболеваний.

«Сегодняшние функциональные учения – результат последовательной и долговременной, почти двухлетней работы  (…) Их цель – подготовка к сложнейшим ситуациям, хотя риск распространения имитируемого случая в Европе оценивается как исключительно низкий», – сказала Р. Лингене.

Она подчеркнула, что Вильнюсский аэропорт является аэропортом назначения, в который в случае подозрения по поводу больного особо опасным заразным заболеванием на борту, будут направляться все самолеты, несмотря на то, в какой аэропорт они летели.

Генеральный директор клиники Сантарос Феликсас Янкявичюс сказал, что клиника готова к сложным медицинским ситуациям.

«В клинике работает компетентная команда профессионалов, для таких целей специально оборудованы палаты, есть необходимые технические, организационные средства», – сказал он.

Вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешяльгис сказал, что одной из основных целей учений было согласовать работу всех служб.

Оставьте свой комментарий

avatar
600