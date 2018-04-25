В Висагинасе подготовили большую программу рождественских и новогодних мероприятий

Фото из открытых источников

29 ноября в Висагинасе начинается период рождественских и новогодних праздников, который продлится до 8 января и порадует жителей и гостей города не только традиционными, но и невиданными еще мероприятиями.

► 29 ноября – Праздник зажжения огней на городской рождественской елке (площадь Сантарвес):

14.00 – конкурс украшения рождественских елочек «Елочка будущего» (ул. Висагино);

17.00 – праздничная ярмарка и развлечения для детей;

18.00 – концертная программа, праздничные поздравления, концерт Юргиса Брузги.

► 30 ноября – 1 декабря с 14.00 до 21.00 – подарок самоуправления для маленьких висагинцев «Путешествие на паровозике по городу в ожидании Рождества» (ул. Висагино).

ВЫСТАВКИ

► 29 ноября – 8 января – конкурс украшения рождественских елочек «Елочка будущего» (ул. Висагино).

► 1–31 декабря – рождественская выставка работ воспитанников Висагинского дома творчества (далее – ВДТ) (ВДТ, ул. Вильтес, 16).

► 2–31 декабря – выставка творческих работ «Распахнем окна Рождеству» (Висагинская публичная библиотека (далее – ВПБ), пр. Тайкос, 52).

► 4 декабря – 8 января – выставка скульптуры и живописи Нерии Даубаре (Игналина) «От сердца к сердцу». Открытие – 4 декабря в 17.00 (Художественная галерея филиала ВПБ, ал. Седулинос, 14/3).

► 20 декабря – 21 января – выставка Ольги и Юрия Калининых «Магия природы» (зал ВЦК «Draugystė», ул. Парко, 7).

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

► 30 ноября в 10.00 – соревнования по баскетболу «Christmas Cup» (Висагинский спортивный центр (далее – ВСЦ), ул. Вильтес, 5).

► 3 декабря – конкурс рождественских открыток (ВДТ, ул. Вильтес, 16).

► 5 декабря в 17.00 – праздник зажжения огней на рождественской елке в Доме творчества (дворик ВДТ, ул. Вильтес, 16).

► 6–7 декабря – международный кулинарный конкурс для молодежи «Мастер-шеф» в рамках проекта «Здоровый образ жизни – первые шаги к счастливому будущему» («Healthy life – first steps in creating happy future») (Healthylife) код № LLI-329(ВДТ, ал. Седулинос, 49).

► 7 декабря в 10.00 – прыжки на батуте «Олимпийские надежды» (ВСЦ, ул. Парко, 2A).

► 12 декабря:

17.30 – мюзикл «Любовь, написанная пером» (зал ВЦК «Драугисте», ул. Парко, 7, стоимость билета — 2 евро);

17.30 – рождественский концерт хора (школа искусств им. Ч. Саснаускаса, ул. Фестивале, 3A, большой зал).

► 13 декабря в 17.00 – спортивная акробатика «Рождественские звездочки» (ВСЦ, ул. Парко, 2A).

► 14 декабря:

10.00 – рождественский шахматный турнир (ВДТ, ал. Седулинос, 49);

14.00 – церемония награждения «Мой город – Висагинас» (ВЦК, ул. Вильтес, 5);

17.00–18.30 – праздничная ярмарка, развлечения (площадь Сантарвес, в случае плохой погоды – только ярмарка).

► 16 декабря в 17.30 – праздничная программа игр «Чудесное Рождество с мышатами Микки и Минни» (ВДТ, ул. Вильтес, 16, для детей 3–6 лет, стоимость билета — 3 евро).

► 17 декабря:

10.30 – мюзикл «Праздничная сказка» (ВДТ, ал. Седулинос, 49, стоимость билета — 2 евро);

17.30 – праздничная программа игр «Чудесное Рождество с мышатами Микки и Минни» (ВДТ, ул. Вильтес, 16, для детей 7–10 лет, стоимость билета — 3 евро).

► 18 декабря в 18.00 – праздничная программа игр «Чудесное Рождество с мышатами Микки и Минни» (ВДТ, ул. Вильтес, 16, для детей 7–10 лет, стоимость билета — 3 евро).

► 19 декабря в 17.00 – праздничная программа игр «Чудесное Рождество с мышатами Микки и Минни» (ВДТ, ул. Вильтес, 16, для детей 6–10 лет, стоимость билета — 3 евро).

► 20 декабря:

12.00 – новогодний утренник для детей «В гостях у мышки» (зал ВЦК «Bangа», ул. Парко, 16, стоимость билета — 1,50 евро);

16.00 – праздничная программа игр «Чудесное Рождество с мышатами Микки и Минни» (ВДТ, ул. Вильтес, 16, для детей 3–5 лет, стоимость билета — 3 евро);

18.00 – праздничная программа игр «Чудесное Рождество с мышатами Микки и Минни» (ВДТ, ул. Вильтес, 16, для детей 6–9 лет, стоимость билета — 3 евро);

18.00 – новогоднее мероприятие «Пространство чудес» (ВДТ, ал. Седулинос, 49, для детей 10–14 лет, стоимость билета — 3 евро).

► 26 декабря в 11.00 – рождественский полдник для детей (костел св. апостола Павла).

► 31 декабря с 23.45 до 2.00 – новогодняя дискотека (площадь Сантарвес).

► 5 января в 12.30 – рождественский концерт вокального ансамбля «Šilagėlė» учителей Висагинской школы искусств им. Ч. Саснаускаса (костел св. апостола Павла).

МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД АДВЕНТА

► 3 декабря в 16.00 – вечер памяти, посвященный Йонасу Мекасу. Участвуют Аста Прейдите — актриса Паневежского драматического театра Юозаса Мильтиниса и литературовед профессор Рамунас Чичялис (Художественная галерея филиала ВПБ, ал. Седулинос, 14/3).

► 6, 13, 20 декабря в 15.00 – эдукационные занятия для детей «Журавль с пожеланиями» (ВПБ, пр. Тайкос, 52).

► 6 декабря в 16.00 – вечер памяти, посвященный поэту Ника-Нилюнасу. Участвуют Пятрас Кяжис — актер Паневежского драматического театра Юозаса Мильтиниса и флейтист Юстинас Мачис (Художественная галерея филиала ВПБ, ал. Седулинос, 14/3).

► 7, 14, 21 декабря в 11.00 – чтение вслух «Зимняя сказка для маленьких» (Художественная галерея филиала ВПБ, ал. Седулинос, 14/3).

Организаторы: Висагинское самоуправление, Висагинский центр культуры, Висагинский дом творчества, Висагинская публичная библиотека, Висагинский спортцентр, Висагинская школа искусств им. Чесловаса Саснаускаса.

Подробная информация о цикле новогодних и рождественских мероприятий — на интернет-сайте www.visaginas.lt.

Информация администрации Висагинского самоуправления