В ходе учений в Латвии смоделируют «энергетический кризис»

«Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, мы должны быть не только теоретически, но и практически готовы ко всем сценариям, связанным с поставками природного газа нашим потребителям. Поэтому учения будут моделировать ситуацию с возможным прекращением подачи природного газа. Это будет включать не только риски для безопасности поставок природного газа, но и их влияние на энергоснабжающие компании, домохозяйства и связанных с ними пользователей, производителей продуктов питания, промышленные и другие предприятия», — отмечает министр экономики Илзе Индриксоне.

«Это подходящий момент для моделирования следующего сценария: что произойдет, если в стране будут ограничены поставки природного газа и его не хватит на всех. В случае энергетического кризиса жители относятся к числу защищенных пользователей, в то время как промышленные предприятия, предприятия энергоснабжения, производители продуктов питания и работающие в сельском хозяйстве должны учитывать, что им поставки газа могут быть ограничены», — говорит председатель правления Gaso Илзе Петерсоне-Годмане.

«Несмотря на то, что сейчас делается все возможное для успешной подготовки к следующему отопительному сезону, необходимо также заранее подготовиться к сценариям кризисного управления в сфере поставок природного газа, уделяя особое внимание тому, как происходит обмен информацией между вовлеченными сторонами. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что сейчас главная задача — это усовершенствование системы кризисного управления, чтобы она могла обеспечить получение услуги всеми теми участниками рынка, которые заранее приобрели природный газ», — подчеркивает председатель правления Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.

Во время учений предприятия получат от AО Gaso по электронной почте уведомление с просьбой сократить ежедневное потребление природного газа до установленного объема. «Я хотела бы предупредить и успокоить пользователей природного газа, что эти уведомления по электронной почте будут лишь разыгрыванием кризисной ситуации, поэтому фактического сокращения потребления природного газа на газифицированных объектах в настоящее время не потребуется. Необходимо будет лишь подтвердить получение уведомления. Однако производители должны учитывать, что в реальной кризисной ситуации им придется выполнять предусмотренное нормативными актами обязательство по сокращению потребления природного газа», — объясняет Петерсоне-Годмане.

Она добавляет, что многие предприятия, возможно. не знают, что в соответствии с правилами Кабинета министров № 312 от 19 апреля 2011 года «Порядок снабжения потребителей энергии и продажи топлива во время объявленного энергетического кризиса и в случае угрозы государству» в условиях энергетического кризиса предприятия разделены на различные группы приоритетности.

Учения, имитирующие энергетический кризис, пройдут с 4 по 8 июля. После их завершения предусмотрена дискуссия между участниками учений, в ходе которой будет обсуждаться готовность всех вовлеченных сторон к оперативному принятию решений, обмену информацией и реализации мер, установленных нормативами. Дополнительной целью учений является оценка действующего регулирования — «Латвийского плана действий в чрезвычайных ситуациях для природного газа», правил Кабинета министров № 312 от 19 апреля 2011 года «Порядок снабжения потребителей энергии и продажи топлива во время объявленного энергетического кризиса и в случае угрозы государству». В ходе дискуссии предусмотрено обсудить также возможные улучшения, которые необходимо внести в нормативные акты.

AО Gaso — единственный оператор системы распределения природного газа в Латвии, обеспечивающий поставки природного газа от системы передачи до конечного потребителя. Единственным владельцем предприятия является Latvijas Gāze.