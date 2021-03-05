В защиту однопартийца

В интернет-сети появилась петиция об отставке председателя Комитета по правам человека, члена Партии свободы Томаса Витаутаса Раскявичюса. Парламентарий, не скрывающий своей гомосексуальной ориентации, является правозащитником, который борется за права, в том числе и сексуальных меньшинств. Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте вступилась за однопартийца.
«Мы боремся с пандемией уже почти год, последствия которой еще некоторое время будут ощущаться в нашей повседневной жизни, в нашей деловой среде и в благополучии наших людей. Однако часть парламентариев, вместо того чтобы сосредоточиться на людях, врачах и бизнесменах страны, предпочитает разжечь костер ненависти», – написала на своей странице в социальной сети Facebook А. Армонайте.
По ее словам, В. Раскявичюс «ничего не делал, но был избран врагом». Она отметила, что никто не знает, за что и почему за отставку политика собираются «народные подписи», однако «теневое правительство» главы Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунаса Карбаускиса считает это приоритетной задачей.
А. Армонайте подчеркнула, что «нападки осуществляются на человека, чье образование, знания, компетентность и искренние намерения работать в области прав человека и решать давние проблемы не вызывают сомнений. Это происходит в момент, когда больше всего необходима сплоченность, а вопросы прав человека становятся особенно важными».
«Томас, мы с тобой. А всем нам – сил и крепких нервов, чтобы противостоять не только пандемии, но и вновь открываемому фронту ненависти к другому», – сказала министр экономики.
Между тем спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что не видит необходимости реагировать на петицию.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ