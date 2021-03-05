В защиту однопартийца

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В интернет-сети появилась петиция об отставке председателя Комитета по правам человека, члена Партии свободы Томаса Витаутаса Раскявичюса. Парламентарий, не скрывающий своей гомосексуальной ориентации, является правозащитником, который борется за права, в том числе и сексуальных меньшинств. Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте вступилась за однопартийца.

«Мы боремся с пандемией уже почти год, последствия которой еще некоторое время будут ощущаться в нашей повседневной жизни, в нашей деловой среде и в благополучии наших людей. Однако часть парламентариев, вместо того чтобы сосредоточиться на людях, врачах и бизнесменах страны, предпочитает разжечь костер ненависти», – написала на своей странице в социальной сети Facebook А. Армонайте.