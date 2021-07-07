В. Зеленский: реформы важны, но членство в ЕС и НАТО – политрешение

Он сказал, что, если иметь в виду обстоятельства, боевые действия, происходящие на востоке страны, Украина является одним из государств, которое реализует реформы быстрее других, однако к ней выдвигаются особо высокие требования.

«Если говорить открыто о сроках, ситуации, климате, войне, о том, находясь в какой ситуации, Украина реализует реформы, я думаю, что мы сегодня, скорее всего в Европе. Мы очень быстрые. Минимальны с бюрократической точки зрения, поскольку понимаем, какова для нас цена этого времени. Время у нас отмечено людьми», – сказал украинский лидер.

«Поэтому все происходит быстро, поскольку без реформы Украины мы не сможем быть мощными и прочными. Мы тратим много денег на оборону своего государства. Но параллельно мы осуществляем и реформы в инфраструктуре. Сегодня в Украине строятся тысячи километров современных дорог, инфраструктуры, мостов. Тысячи, не сотни (…) Приезжайте в Украину и посмотрите, какими темпами сегодня строим Украину. Между тем, на востоке у нас война, Россия аннексировала Крым», – заявил на пресс-конференции В. Зеленский.

Он признал, что у него нет большого оптимизма по поводу более четкой перспективы на пути в ЕС и НАТО.

«Я думаю, что самое важно, чтобы украинский народ за это время, дни или годы не утратил веры в то, что ЕС действительно видит Украину полноправным членом», – отметил он.

Глава Украины отметил, что ощущает поддержку большинства стран, а также председателя Совета руководителей Европы Шарля Мишеля, однако, по его словам, есть и государства, которые сомневаются в членстве Украины, как в ЕС, так и в НАТО.

«Неужели 14 тыс. погибших для некоторых стран недостаточная цена, чтобы мы могли доказать ценности украинцев? Поэтому я считаю, что это несправедливо. Я думаю, что украинцы придерживаются европейских ценностей, считаю, что наши ценности одинаковы», – сказал В. Зеленский.

«Да, мы разные страны, наши языки отличаются, отличается менталитет. Но я думаю, что ценности одинаковы. Но, как вы видите, цена членства в ЕС тоже различна», – сказал он.

На совместной пресс-конференции президент Литвы Гитанас Науседа акцентировал, что интерес международной общественности в процветающей и демократической Украине, однако он подчеркивал необходимость реформ в этой стране.

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По его словам, по его словам интеграция Украины в ЕС будет невозможна, «если мы не будем видеть явный прогресс и прорыв в реализации реформ».

По словам, руководителя Литвы, Украина должна концентрироваться на эффективной реализации реформ, бороться с коррупцией, успешно проводить судебную реформу и создавать безопасный и стабильный климат для инвестиций.

Г. Науседа отметил, что его не разочаровывает то, что Украине пока не предоставляется четкая перспектива членства в ЕС и НАТО.

«Я склонен считать, что в нынешних обстоятельства, как в рамках встреч Совета руководителей ЕС, так и саммитов НАТО мы добились максимума», – сказал президент.

По его словам, НАТО четко декларировал, что политика открытых дверей Альянса остается в силе.

В среду в Вильнюсе началась длившаяся два дня конференция по реформам в Украине, на которой международные партнеры вместе с представителями Украины обсуждали достижения реформ в этой стране и вызовы, обещали закрепить поддержку суверенитету, территориальной целостности и процессу реформ в Украине со стороны международного сообщества.

Также планируется установить планы европейской интеграции этой страны до 2030 года.