Вакцинированные от COVID-19 жители Германии получат привилегии

Вакцинированные от COVID-19 граждане, у которых выработался иммунитет, получат возможность ходить по магазинам, не делая предварительно тест на коронавирус, и путешествовать, не соблюдая карантин. Об этом заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в опубликованном сегодня интервью газете «Бильд ам зонтаг», сообщает ТАСС.

«Получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин», — говорится в сообщении. По словам Йенса Шпана, окончательно решение будет принято после того, как в Германии пройдет третья волна коронавируса.

Глава Минздрава сослался на исследование Институте Роберта Коха, по которому на пятнадцатый день после завершения вакцинации люди менее заразны, чем те, у которых негативный тест на ковид и отсутствуют симптомы болезни.

На сегодня в стране действует карантин, но не такой жесткий, как зимой: открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Без тестов можно посещать в основном только супермаркеты.

Прирост числа инфицированных сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма. Предполагалось, что с 22 марта смогут возобновить работу уличные террасы ресторанов, кинотеатры и театры, но эти планы пока откладываются. Ограничительные меры продлены до 18 апреля, и, скорее всего, их ужесточат.

Как минимум одну часть вакцины в ФРГ получили чуть более 10 млн человек. Полностью привиты 4,3 млн.