Ватикан высказался за сохранение тайны исповеди

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Ватикан высказался против любых законодательных и политических инициатив, которые бы нарушали тайну исповеди, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола. Об этом говорится о обнародованном в понедельник письме Апостольской пенитенциарии, одного из трех трибуналов Ватикана, обладающего административной властью.

«Любой политический шаг или законодательная инициатива по принуждению к нарушению тайны исповеди ущемили бы свободу вероисповедания и религии, основанную на свободе совести каждого отдельного верующего, а также исповедников», — сказано в документе.

В последние годы в связи с громким скандалом о педофилии среди католических священников в разных странах ряд политиков, например в Австралии и США, выступили с инициативой о принятии закона, обязывающего сообщать в обязательном порядке правоохранительным органам о случаях нарушения прав несовершеннолетних.

Ранее Папа Римский Франциск выпустил специальное руководство по противостоянию случаям педофилии в лоне церкви, в котором все священнослужители обязуются сообщать о подобных случаях церковному руководству.

В феврале этого года в Ватикане по инициативе понтифика прошла представительная встреча, посвященная этой проблеме. На ней Папа Франциск признал, что было сделано недостаточно для защиты несовершеннолетних. В 1970-90-х годах церковное руководство пыталось скрывать и замалчивать информацию о случаях педофилии, переводя ненадежных священников из прихода в приход.