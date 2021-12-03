Вечерняя заря в честь Меркель. Проводы канцлера

Церемония Вечерняя заря — высший знак уважения, который гражданский человек может получить от немецких военных. Она ведет свою историю с XVI века, но немецкие канцлеры удостаиваются такой чести с 1998 года, когда с поста главы правительства ФРГ ушел Гельмут Коль.

Из-за антикоронавирусных ограничений церемонию провели в ограниченном формате. Ее посетили около 200 человек, в том числе — 52 человека, занимавших посты федеральных министров во время правления Меркель.

Специальные песни

После короткого выступления Меркель военный оркестр исполнил несколько композиций, в том числе три — по выбору Меркель. Перед своим уходом канцлер попросила исполнить песню Нины Хаген Du hast den farbfilm Vergessen (Ты забыл цветную пленку).

Что будет дальше

Преемником Меркель на посту канцлера Германии станет 63-летний член Социал-демократической партии ФРГ Олаф Шольц.

На протяжении последних трех лет он занимал пост вице-канцлера и министра финансов в правительстве Меркель. Ожидается, что формально его кандидатура будет утверждена до 8 декабря. В этом случае Меркель не хватит лишь двух недель до рекорда пребывания на посту канцлера, который принадлежит Гельмуту Колю.