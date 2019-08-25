Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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На дорогах Литвы провели интересный эксперимент, имевший непосредственное отношение к участникам дорожного движения. В июле во время эксперимента специалисты одной из литовских страховых компаний наблюдали за велосипедистами и за тем, как они используют три обязательных атрибута — светоотражатели, фонари и жилеты или другую светоотражающую одежду.

Из 1000 с лишним зафиксированных во время эксперимента велосипедов светоотражающими элементами были оборудованы лишь 63%. Стоит упомянуть о том, что представители Службы дорожной полиции Литвы говорят, что почти 40% велосипедистов по улицам ездят без обязательных светоотражателей, а фонари на велосипеде или одежда со светоотражающими элементами используется еще реже.

Между тем в ПДД отмечено, что участвующий в дорожном движении велосипед с обеих сторон обязательно должен быть оборудован оранжевыми светоотражающими элементами, прикрепленными к спицам колес.

Наименьшей популярностью среди велосипедистов пользовалось ношение жилетов ярких цветов со светоотражающими элементами. Во время эксперимента такие жилеты были лишь на 50 с лишним велосипедистах. Согласно результатам эксперимента, около 20% всех велосипедистов практически не используют светоотражающие элементы. Иначе говоря, находясь в условиях особенно плохой видимости, каждый пятый велосипедист почти незаметен.

Памятка для велосипедистов

Представители компании “Сусисиекимо паслаугос” представили карту столичных велосипедных дорог. Помимо самой карты в этой памятке можно найти всю необходимую для велосипедистов информацию: где в столице можно найти стойки для велосипедов, где можно подкачать колеса, где находятся ближайшие пункты аренды велосипедов и где можно перевести дух и выпить воды. Кроме того, в памятке даются полезные советы и прочая актуальная для велосипедистов информация. Электронную версию памятки можно найти на странице vilniustransport.lt. В свою очередь, бумажную версию памятки, которая прекрасно поместится в вашем кармане, можно найти в Вильнюсском самоуправлении, туристических информационных центрах, а также в центрах обслуживания клиентов, принадлежащих компании “Сусисиекимо паслаугос”, которые находятся на пл. им. Винцаса Кудирки и в Вильнюсском ж/д вокзале.

Общественный транспорт для велосипедистов

С начала августа в столичном общественном транспорте можно перевозить велосипеды и скутеры. Велосипедисты могут взять их в определенные автобусы, отмеченные специальной наклейкой с символом велосипеда (у второй двери автобуса). Скутеры и электрические скутеры можно перевозить во всех автобусах и троллейбусах. Как считают столичные власти, возможность перевозить велосипед в общественном транспорте будет еще больше стимулировать вильнюсцев отказываться от автомобилей и выбирать экологически чистые способы передвижения. Эти нововведения были добавлены к «Правилам перевозки пассажиров и багажа в автобусах и троллейбусах г. Вильнюса».

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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