Венгрия выделяет субсидии на ремонт жилищ

С начала текущего года для семей, имеющих хотя бы одного ребенка, на ремонт жилья правительство Венгрии выделяет помощь в размере до 8 тысяч евро. Семьи с двумя детьми могут взять безвозмездно помощь в размере до 10 тысяч евро.

При этом интерес к субсидиям в городах и сёлах примерно равен.