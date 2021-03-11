Венгрия выделяет субсидии на ремонт жилищ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в конце прошлого года правительство Венгрии приняло очередной пакет мер по стимулированию рождаемости и укреплению семей.
Одним из них было предоставление субсидий семьям с детьми, которые задумали сделать у себя ремонт. Недавний опрос, проведенный по заказу правительства, показал, что почти две трети венгерских семей, воспитывающих детей, проявляют интерес и готовы воспользоваться субсидиями на ремонт дома.
С начала текущего года для семей, имеющих хотя бы одного ребенка, на ремонт жилья правительство Венгрии выделяет помощь в размере до 8 тысяч евро. Семьи с двумя детьми могут взять безвозмездно помощь в размере до 10 тысяч евро.
При этом интерес к субсидиям в городах и сёлах примерно равен.