Вероятность отмены карантина в Литве 11 мая, очень мала

Nuotrauka BFL/ Gedmantas Kropis

Маловероятно, что карантин в Литве будет отменен 11 мая, заявил министр здравоохранения.

«Вероятность того, что карантин будет отменен 11 мая, является минимальной», — заявил в понедельник на пресс-конференции Аурелиюс Вярига.

„Думаю, что он будет продлен», — добавил он.

Министр подчеркнул, что определенные карантинные требования необходимо будет соблюдать еще какое-то время.

„Мы должны понимать, что карантин — это более широкое понятие, чем работа магазинов или посещение каких-нибудь публичных мест — это и определенные условия как изоляции, так самоизоляции, и проверок, и передвижений», — заявил А. Вярига.

„Даже не знаю, что должно случиться, чтобы уже 11 мая все условия карантина были отменены», — добавил министр.

Также министр подчеркнул, что условия карантина постепенно будут смягчаться, если показатели заболеваемости и далее будут снижаться.

Всеобщий карантин был объявлен в Литве 16 марта. Согласно последним решениям властей, он был продлен до 11 мая.