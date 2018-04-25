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Виленский Вестник

Весеннее благоустройство столицы

Фото vilnius.lt

В Вильнюсе проходят масштабные работы по ремонту и строительству новой инфраструктуры. Самоуправление постарается использовать сложившуюся ситуацию и сократившуюся интенсивность движения и, насколько позволят погодные условия, планирует приступить к работам по приведению в порядок тех улиц, движение на которых обычно бывает самым интенсивным. Это позволит уменьшить неудобства горожан, с которыми им доводится сталкиваться в ходе таких работ. Самоуправление столицы прибегло к помощи сянюний и активных жителей города и спланировало, где и какие обязательные работы будут проведены с весны до конца года по улучшению жилой среды разных районов, сообщает Вильнюсская мэрия.

Программа по облагораживанию жилой среды, начатая пять лет назад, продолжается и в этом году – будут приведены в порядок дворы многоквартирных домов, уложены новые и отремонтированы старые тротуары, заасфальтированы улицы и проложены велосипедные дорожки, на окраинах Вильнюса сократится количество гравийных дорог. Будет заасфальтировано около 25 км улиц, уложено и отремонтировано 34 км тротуаров, заасфальтировано около 15 км гравийных дорог в разных районах города.

«Основным критерием, на котором мы сконцентрировались при подготовке этого плана по обновлению, является целенаправленное развитие удобной инфраструктуры, что позволит создать в городе привлекательную, чистую и безопасную жилую среду, обеспечить для жителей Вильнюса удобное сообщение. Когда мы победим коронавирус и справимся с вызванными пандемией проблемами, Вильнюсу со временем придется вернуться в обычный городской ритм, к этому мы сейчас и готовимся», – говорит мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс.

В сотрудничестве с сянюниями уже подготовлены конкретные планы для каждого района, с которыми можно ознакомиться на сайте Вильнюсской мэрии. В общей сложности на приведение в порядок дворов многоквартирных домов в этом году будет выделено около 1,5 млн. евро, на обустройство новых тротуаров и ремонт уже существующих – около 4,8 млн. евро, на содержание улиц и дорог, ремонт и асфальтирование запланировано выделить около 6,9 млн. евро, на покрытие для парковки автомобилей во дворах – 0,4 млн. евро, на прокладку велосипедных дорожек еще 1 млн. евро. Для реконструкции улиц и перекрестков предусмотрено свыше 21 млн. евро, большая часть из которых – на двухуровневый перекресток улиц Лепкальне, Жирню и Минского шоссе. В этом году на улучшение городской инфраструктуры и благоустройство города будет выделено около 37 млн. евро средств из программы по содержанию и развитию дорог.

В первую очередь в порядок будут приводиться улицы с интенсивным движением, а также те, где много требующих ремонта мест и на участках которых более всего рытвин и выбоин. В большей части улиц будут устраняться появившиеся ямы, часть улиц будет приведена в порядок путем сплошного асфальтирования, при котором дорожное покрытие заменяется полностью. В ходе планирования работ на этот год большое внимание уделялось отбору улиц, которые необходимо привести в порядок, в этих целях изучались показатели количества жителей, рабочих мест, пассажиров общественного транспорта и интенсивности движения. На содержание, ремонт и асфальтирование вильнюсских улиц и дорог в этом году выделяется почти 7 млн. евро.

Жителей городских окраин Вильнюса в повседневном передвижении ждут долгожданные перемены. В этом году будет заасфальтировано 15 км гравийных дорог.

Еще больше позитивных изменений до поздней осени ожидает вильнюсцев в их жилой среде – в различных районах города будет приведено в порядок свыше 150 въездов во дворы, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Порядок отбора зависит от плотности заселения, а также с учетом так называемых проездных дворов. Во дворах с плохим состоянием будет сделано новое покрытие, в остальных — только отремонтируют поврежденные места. Наибольшее количество дворов многоквартирных домов будет приведено в порядок в микрорайонах Ново-Вильня, Науйининкай, Каролинишкес, Шяшкине.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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