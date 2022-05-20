Весенний пир: рецепты для пикника

Мясо — это первое, о чем стоит позаботиться. И да — долой шашлыки с вечными спорами о наилучшем маринаде — вино, кефир, пиво, квас, минералка, с уксусом или нет… Довольно! Идем и покупаем мясо. Выбранный вами кусочек должен источать легкий специфический аромат, сулящий кулинарное блаженство: подготовите, замаринуете — и будет вам счастье.

Тем, кто больше любит рыбу, предлагаем нежную, с присущим только ей вкусом скумбрию, запеченную в фольге. Готовится она на раз. Запах, вызывающий восторженное сияние глаз, вырывается наружу, как только фольгу развернут. Есть, дуя на горячие кусочки с нежностью. Облизываться и просить добавки не стыдно!

Вечные спутники мяса — зелень и салаты. Первую покупаем не скупясь — сочная баранина и нежная рыбка с зеленью есть радость всякого едока. Со вторыми особенно не церемонимся — складываем составляющие в банки, на месте открываем, заправляем, подаем. Любителям салатов теплых запекаем перцы, помидоры, баклажаны — хлопот никаких, удовольствия море. Для тех же, кто считает минуты и вечно бродит у мангала с голодными глазами, не умея дождаться, приготовим сэндвич-роллы. Пусть жуют, гуманизм — прежде всего. Этим же несчастным людям можно предложить рулетики из слоеного теста со шпинатом (их, разумеется, готовим дома). Ибо они (рулетики) — будьте уверены! — прекрасны и обольстительны. Золотистая хрусткая корочка требует: «Надкуси меня!», а там, внутри, — самая что ни на есть весенняя начинка. Зеленая и сочная.

Еще одно упоение и отрада пикника — итальянские пончики с веселым названием «бомболони» — румяные, как щеки невесты, мягкие, как подушки из приданого и, будем честными, чертовски калорийные. Есть нельзя отказаться — поставьте запятую там, где нравится.

Лучшая обстановка — хорошая погода, много друзей и пикник. Условия соблюдены!

Каре ягненка на гриле

Каре ягненка — 1 кг, вино белое сухое — 250 мл, масло оливковое — 4 ст. л., чеснок — 3 зубчика, перец чили — 1 шт., тимьян — 2 веточки, перец черный молотый, соль.

Соединить вино и масло. Добавить измельченный чеснок, тимьян и мелко нарезанный перец чили. Посолить, поперчить. Полученной смесью тщательно промазать мясо и оставить на 30 минут. Затем в течение 15 минут жарить на решетке для гриля при температуре 250 °C.

Сэндвич-ролл с говядиной и свежими овощами

Тортильи — 2 шт., фарш говяжий — 100 г, сыр — 50 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 3 ст. л., редис — 2 шт., огурцы — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., петрушка — 2 веточки, перец черный молотый, соль.

Лук и чеснок измельчить, соединить с фаршем и обжарить в масле до готовности. Посолить, поперчить. Снять с огня и соединить с натертым сыром. Перец, огурец и редис нарезать тонкими ломтиками. На каждую тортилью выложить фарш, овощи, петрушку. Свернуть лепешку в рулет.

Салат из овощей-гриль

Помидоры — 2 шт., спаржа — 4 шт., баклажаны — 1 шт., перец болгарский — 1 шт., лук красный — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 2 ст. л. Для заправки: масло оливковое — 3 ст. л., уксус винный — 1 ст. л., перец черный молотый, соль.

Крупно нарезать помидоры, спаржу, баклажан, перец и лук. Смазать гриль маслом, разложить овощи и жарить в течение 10 минут. Затем переложить все в глубокую посуду. Добавить измельченный чеснок. Уксус соединить с оливковым маслом, посолить, поперчить и залить заправкой овощи.

Скумбрия с помидорами, запеченная в фольге

Скумбрия — 3 шт., лук репчатый — 1 шт., помидоры — 2 шт., лимоны — 1/2 шт., приправа к рыбе — 1 ч. л., соль — 1 ст. л., перец черный молотый.

Скумбрию промыть и выпотрошить. Голову и хвост удалить. Разрезать рыбу на одинаковые куски. Посолить, поперчить каждый кусок и выложить на фольгу. Помидоры нарезать дольками, лук — полукольцами. Расположить овощи между кусочками рыбы. Посыпать приправой, завернуть скумбрию в фольгу и в течение 35 минут запекать в духовке, разогретой до 150 °C. Готовую рыбу полить соком лимона. При желании — украсить блюдо веточками петрушки.

Рулеты с сыром и шпинатом

Тесто слоеное бездрожжевое — 500 г, шпинат — 100 г, сыр — 100 г, кунжут — 100 г, яйца — 1 шт., молоко — 1 ст. л.

Шпинат измельчить и соединить с сыром, натертым на мелкой терке. Тесто разморозить, разложить листом, слегка раскатать слева направо. Выложить по всему пласту слой сыра, затем — шпината. Завернуть тесто в рулет, защипнуть края. Нарезать рулет на кусочки длиной 5 см. Выложить их на противень, выстланный пергаментом. Отделить желток, соединить с молоком и полученной смесью смазать рулетики. Посыпать каждый кунжутом. Выпекать в течение 20 минут в духовке, разогретой до 180 °C.

Греческий салат с помидорами и фетой

Помидоры — 2 шт., огурцы — 1 шт., фета — 200 г, маслины (без косточек) — 100 г, лук красный — 1 шт. Для заправки: масло оливковое — 5 ст. л., лимоны — 1/2 шт., перец черный молотый, соль.

Помидоры и огурец нарезать крупными дольками, лук — полукольцами. Приготовить заправку: в отдельную посуду выдавить сок из лимона, добавить масло, посолить, поперчить, перемешать до однородной консистенции. В банку поместить слоями: заправку, помидоры, огурец, лук, маслины, размягченную фету. Закрыть крышкой. Перед обедом банку хорошенько встряхнуть.

Пончики «Бомболини»

Для теста: мука — 300 г, молоко — 100 мл, сахар — 1 ст. л., масло растительное — 1 ст. л., дрожжи сухие — 1/2 ч. л., яйца — 1 шт., лимоны — 1/2 шт., сахар ванильный — 1 ч. л., соль. Для приготовления и подачи: варенье клубничное — 200 г, масло растительное — 500 мл, сахарная пудра — 4 ст. л.

Дрожжи развести теплым молоком, оставить на 10 минут. Добавить сахар и ванильный сахар, масло, соль, цедру лимона и перемешать. Муку просеять, постепенно всыпать в молоко и замесить тесто. Оставить его в теплом месте на 2 часа. Затем раскатать тесто до толщины 4 см, вырезать кружки диаметром 10 см. Выложить заготовки на пергамент, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 40 минут. Масло влить в большой сотейник и подогреть. Опускать пончики в горячее масло и жарить до румяной корочки. Готовые пончики обсыпать сахарной пудрой. С помощью кондитерского шприца наполнить каждый пончик вареньем.