Весна подарит музыку

21 мая в Литву возвращается «День уличной музыки». Принять в нем участие приглашаются все желающие музыканты – любители и профессионалы, независимо от того, играют ли они рок, поп или традиционную музыку. Исполнители могут зарегистрировать время и место своего выступления на сайте www.gmd.lt.
По словам организаторов фестиваля, в настоящее время «День уличной музыки» планируют провести в 21 литовском городе, в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Алитусе, Биржай, Акмянском районе, Гаргждай, Йонаве, Юрбаркасе, Кедайняй, Купишкисе, Пренай, Радвилишкисе, Ретавасе, Рокишкисе, Шакяй, Шилуте, Ширвинтос, Варняй, Вилкавишкисе, Висагинасе.
16-й фестиваль будет посвящен Украине. По словам организатора мероприятия Виктории Мамонтовайте, такое решение продиктовано желанием поддержать Украину в борьбе за свободу. Организаторы фестиваля заявляют, что «День уличной музыки» — очень важный фестиваль и в Украине, в котором ежегодно участвует до 40 городов, поэтому ожидается, что украинские музыканты, находящиеся сейчас в Литве, тоже выйдут на уличную сцену.
«День уличной музыки» по инициативе Андрюса Мамонтоваса впервые прошел в 2007 году, когда он разослал своим друзьям приглашения выйти и поиграть на улицах столицы. С тех пор этот день стал важной традицией не только в Литве, но и в других странах.
За последние 15 лет «День уличной музыки» независимо друг от друга организовали Норвегия, Бельгия, Украина, Россия, Латвия, Беларусь, Нидерланды, Грузия, Армения и Ирландия.
Информация «ЛК»