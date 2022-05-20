Весна подарит музыку

16-й фестиваль будет посвящен Украине. По словам организатора мероприятия Виктории Мамонтовайте, такое решение продиктовано желанием поддержать Украину в борьбе за свободу. Организаторы фестиваля заявляют, что «День уличной музыки» — очень важный фестиваль и в Украине, в котором ежегодно участвует до 40 городов, поэтому ожидается, что украинские музыканты, находящиеся сейчас в Литве, тоже выйдут на уличную сцену.

«День уличной музыки» по инициативе Андрюса Мамонтоваса впервые прошел в 2007 году, когда он разослал своим друзьям приглашения выйти и поиграть на улицах столицы. С тех пор этот день стал важной традицией не только в Литве, но и в других странах.

За последние 15 лет «День уличной музыки» независимо друг от друга организовали Норвегия, Бельгия, Украина, Россия, Латвия, Беларусь, Нидерланды, Грузия, Армения и Ирландия.

Информация «ЛК»