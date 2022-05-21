Власти Таиланда раздадут населению 1 млн кустов конопли

Власти Таиланда решили раздать населению для выращивания в медицинских целях миллион кустов конопли. Об этом заявил тайский вице-премьер и глава Минздрава Анутхин Чанвиракун.
Предполагается, что граждане будут выращивать такую коноплю на приусадебных участках. Решение о легализации марихуаны вступит в силу с 9 июня. Ожидается, что это создаст для населения и государства доход не менее 10 млрд тайских батов (около 290 млн долларов) в год.
Единственным жестким условием является выращивание именно медицинской конопли и производство медицинской марихуаны с низким содержанием психотропных веществ (ниже 0.2% тетрагидроканнабинола). Производство и использование (в том числе курение) марихуаны с высоким содержанием психотропных веществ по-прежнему запрещено в королевстве.tourister.ru