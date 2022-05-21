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Власти Таиланда раздадут населению 1 млн кустов конопли

Photo by jasoneppink on Foter.com / CC BY

Власти Таиланда решили раздать населению для выращивания в медицинских целях миллион кустов конопли. Об этом заявил тайский вице-премьер и глава Минздрава Анутхин Чанвиракун.

Предполагается, что граждане будут выращивать такую коноплю на приусадебных участках. Решение о легализации марихуаны вступит в силу с 9 июня. Ожидается, что это создаст для населения и государства доход не менее 10 млрд тайских батов (около 290 млн долларов) в год.

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Единственным жестким условием является выращивание именно медицинской конопли и производство медицинской марихуаны с низким содержанием психотропных веществ (ниже 0.2% тетрагидроканнабинола). Производство и использование (в том числе курение) марихуаны с высоким содержанием психотропных веществ по-прежнему запрещено в королевстве.

tourister.ru

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