 Весенняя сессия парламента: подводим итоги 

«Убеждена, что политики не могут снять с себя ответственность за свои действия и слова, сказанные в этом пространстве. Давайте не будем руководствоваться только эмоциями или желанием попасть в заголовки. Какими бы ни были расхождения во мнениях, взглядах или убеждениях, в нынешней геополитической ситуации мы должны найти волю к совместной работе без неоправданного промедления для принятия самых необходимых в данный момент решений», – сказала она.

Политический сезон начался в марте с единогласных решений в ответ на войну России в Украине, во второй половине атмосферу в основном накаляли ссоры между правящими и оппозицией, которые в какой-то момент переросли в заседания в разных залах.

В ходе весенней сессии Сейм увеличил финансирование системы национальной обороны, обеспечил социальные гарантии для беженцев из Украины, утвердил меры правительства по снижению влияния инфляции, а также принял поправки в Конституцию, необходимые для проведения прямых выборов мэров.

Сейм принял решение и по инициативам, обычно вызывающим бурные споры: Витаутас Ландсбергис признан первым фактическим руководителем страны после восстановления независимости, отменена вечная заморозка эмбрионов, созданных для вспомогательного оплодотворения, прошли первый этап проекты по гражданским союзам и декриминализации небольшого количества конопли.

«Главной темой этой сессии, ее лейтмотивом стала война в Украине. В первую очередь мы начали с поддержки Украины – поддержки беженцев, укрепления безопасности и обороноспособности, выделения дополнительных средств на оборону», – сказала спикер Сейма журналистам, подводя итоги заседания.

Сейм собрался на весеннюю сессию через две недели после начала войны России против Украины и в первый же день принял поправки к бюджету, которые увеличили расходы на оборону в этом году до 2,52% ВВП. В течение недели была рассмотрена и принята поправка о дополнительном выделении почти 300 миллионов евро к ранее выделенным на оборону 1,2 миллиарда евро.

Позже Сейм во второй раз уточнил бюджет, чтобы смягчить последствия повышения цен для тех, кто испытывает трудности. В рамках антиинфляционного пакета повышены пенсии, не облагаемый налогом размер доходов, утверждены компенсации жителям за газ и электроэнергию. Всего на смягчение последствий инфляции предусмотрено 973 миллиона евро.

В апреле парламент принял три поправки к Конституции. Помимо этого утвердил прямые выборы мэров, разрешено баллотироваться в Сейм через десять лет после импичмента. Таким образом, было реализовано решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу об импичменте президента Роландаса Паксаса против Литвы. До этого действовал бессрочный запрет на выдвижение кандидатуры лиц, подвергшихся импичменту, требующих конституционной присяги, и ЕСПЧ счел это несоразмерным.

Третья конституционная поправка, принятая в тот же день, позволяла баллотироваться в Сейм по достижении 21 года вместо 25.

В результате принятия этих поправок в Конституцию чрезвычайное положение, введенное в Литве 24 февраля после вторжения России в Украину, было прекращено на один день. Поскольку весенняя сессия заканчивалась на прошлой неделе, чрезвычайное положение из-за войны на Украине продлено до 15 сентября.

Выступившие против продления ЧП депутаты Сейма заявили, что не понимают, зачем этот режим нужен по всей стране. По их мнению, этого было бы достаточно на границе.

Так, социал-демократ Альгирдас Сисас сказал, что не видит аргументов в пользу необходимости введения ЧП по всей стране.

«Аргументы для введения ЧП по всей стране — чтобы запретить ретрансляцию российских телеканалов, для этого есть Комиссия по регулированию связи, которая может запретить все. Но никто, наверное, не будет ездить и снимать «тарелки» с домов. Кто очень хочет смотреть пропагандистские программы, имеет и может пользоваться спутниковыми антеннами. И никакое введение ЧП этого не изменит», — сказал он.

«Или по поводу собраний, прославляющих российскую войну. Ну вы покажите мне хоть одно такое мероприятие, которое состоялось бы в эти дни. Аргументация здесь очень слабая и плохая», — добавил социал-демократ.

Внося проект о продлении ЧП, спикер Сейма заявила, что угроза для общественного спокойствия не уменьшается, продолжается военная агрессия России в Украине, продолжают совершаться преступления против человечности, а их масштабы только увеличиваются.

Кроме того, по словам главы парламента, у России открытая и усиливающаяся риторика угроз в адрес государств, поддерживающих Украину.

Говоря о работе парламента, спикер Сейма сказала, что положительно оценивает работу весенней сессии, хотя и признала, что «были неприятные эпизоды», когда оппозиция бойкотировала работу Сейма в течение нескольких недель из-за конфликта по вопросу интерпелляции министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу.

Оппозиция покинула зал заседаний Сейма, поскольку правящие созвали внеплановое заседание из-за процедуры интерпелляции. После двухнедельного бойкота пленарных и комитетских заседаний Сейма и альтернативного проведения заседаний в историческом зале 11 Марта представители оппозиции вернулись в главный зал, поскольку правящие согласились рассмотреть предложенные антиинфляционные пакеты.

Все четыре проекта, а именно: льготного НДС на отопление, горячую воду, электроэнергию и газ, приравнивания суммы не облагаемого налогом дохода к минимальной заработной плате, снижения акцизов на топливо, переноса сроков либерализации рынка электроэнергии, не были одобрены и были возвращены инициаторам на доработку.

Спикер Сейма отметила как достижение прогресс в рассмотрении проекта закона о гражданском союзе, который позволит как однополым, так и разнополым парам легализовать свои отношения.

«Мы должны считать достижением прохождение вопроса о гражданском союзе, это произошло впервые. Конечно, это компромисс. Осенью нашей задачей будет продвинуть этот проект», – сказала председатель Сейма.

После представления в мае парламент одобрил два альтернативных проекта для неженатых пар, живущих вместе.

Закон о гражданском союзе позволит паре заключать гражданский союз, а более консервативные политики предлагают закрепить институт «близких отношений» в Гражданском кодексе. По их мнению, легализация «близких отношений» не будет приравнивать неженатых людей к семье, в отличие от первого проекта.

Правящие, разработавшие законопроект о гражданском союзе, считают его компромиссом по сравнению с легализацией партнерства, отклоненное Сеймом в прошлом году.

В конце весенней сессии Сейм одобрил декриминализацию небольшого количества конопли, предложив заменить ответственность на административную вместо уголовной. Все эти проекты планируется обсудить в ходе осенней сессии.

В последний день весенней сессии парламент принял широко обсуждаемый закон, согласно которому Витаутас Ландсбергис, возглавлявший Верховный Совет, был признан первым руководителем восстановленной Литвы. Сейм Литвы подтвердил, что председатель Верховного Совета с 11 марта 1990 года был руководителем восстановленного независимого Литовского государства.

Закон устанавливает, что председатель Верховного Совета как высшее должностное лицо Литовской Республики обладал конституционными полномочиями главы государства и осуществлял их с 11 марта 1990 года по 25 ноября 1992 года.

Правящие утверждали, что этот проект просто констатирует исторический факт, а представители оппозиции в свою очередь заявили, что цель состоит в том, чтобы переписать историю.

В последний день работы Сейм принял поправки к Закону о лотереях. С января 2023 года несовершеннолетние больше не смогут покупать лотерейные билеты в Литве. Если есть сомнения в возрасте покупателя, продавцы должны будут попросить документ, удостоверяющий личность. Кроме того, Сейм запретил кассирам магазинов предлагать покупателям лотерейные билеты.

Парламент также отменил свое предыдущее решение и наконец запретил организаторам лотерей и распространителям лотерейных билетов поощрять покупателей к участию в лотереях, предлагая им билеты в своих пунктах продажи.

Этот запрет не распространяется на продажу лотерейных билетов через Интернет. Сейчас нет возрастных ограничений для покупателей лотерейных билетов, а выигрыши можно забирать только с 16 лет.

Весенняя сессия Сейма начинается 10 марта и заканчивается 30 июня. Парламент соберется на очередную осеннюю сессию 10 сентября, а в середине июля планируется созыв однодневной внеочередной сессии для ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Информация «ЛК», BNS