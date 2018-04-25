Вице-министр признала – Литва не была готова к такому кризису

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Литва не была готова к такому кризису, какой вызвал объявленный из-за коронавируса карантин, признала вице-министр экономики и инноваций Екатерина Рояка.

«Следует признать, что на самом деле государство не было готово к такому сильному кризису, и у нас не было таких инструментов, у нас были определенные ограничения, из-за чего на практике запустить инструменты поддержки с помощью единой структуры было практически невозможно», — на конференции, организованной Группой экономики пандемии (ГЭП), во вторник заявила Е. Рояка.

Она подчеркнула, что компания Invega приняла на себя лидерство в распределении госпомощи бизнесу в период коронавируса, однако директор Ассоциации страховых компаний Литвы Андрюс Романовскис заявил, что меры помощи по сути стоят на месте.

Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене утверждала, что выплаты за простои государство платит достаточно оперативно и ситуация не такая драматичная.

«Сумма, которую запросил бизнес, 20,3 млн евро, а выплачено уже 11,1 млн евро, то есть только 9 млн евро еще не выплачены», — поделилась на конференции новейшими данными Э. Радишаускене.

Компания Invega во время коронавируса распоряжается портфелем средств в размере 1 млрд 306 млн евро.