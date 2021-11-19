Вильнюс и его мэры

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

За весь период независимости в Вильнюсе было тринадцать мэров. Тринадцать глав города со своим видением перспективы и приоритетами. Город менялся, часто скандально, чему так или иначе способствовали как уникальное положение Вильнюса, так и изменившаяся позиция главы города. Переломным, пожалуй, следует считать 1997 год, когда мэром Вильнюса стал молодой и энергичный политик Роландас Паксас.

Я не шучу, Р. Паксас когда-то был молод и энергичен, и Витаутас Ландсбергис больше других приглашал его возглавить правительство. Вероятно, он был первым, кто показал, насколько сильной может быть четвертая по значимости позиция в Литве. Однако в этом комментарии нельзя выделять только одного мэра Вильнюса. Роландас Паксас, Юозас Имбрасас, Вилюс Навицкас, «cудимый за добрые дела» Артурас Зуокас и, наконец, наверное, самый разочаровавший Ремигиюс Шимашюс.

Хотя многие удивятся, почему Р. Шимашюс больше всех разочаровал. Ответ прост — после правления А. Зуокаса нынешний мэр Вильнюса выглядел как возможный глоток свежего воздуха. Оказывается, глоток был вовсе не глотком, а скорее облаком выхлопных газов, смешанным с ранее распространенным запахом «абонента». Р. Шимашюс еще до объявления о том, что он не будет баллотироваться на третий срок, все больше и больше походил на человека, не способного что-либо воплотить в жизнь, без видения развития города, «раздробившего» город для девелоперов, и на клона своего предшественника с более развитыми связями с общественностью. Было объявлено, что строящийся город будет для тех, кто хочет радоваться. Так почему же стало так грустно?

Город печален, потому что его мэр не хочет быть мэром. Потому что у мэра нет видения, но он тратит деньги на проекты по связям с общественностью, которые не только выглядят непрозрачно, но также являются одним из самых ярких примеров, когда деструктивное экологическое поведение маскируется связями с общественностью или демонстрациями. Город печален, потому что, обладая уникальным положением, сильным правящим большинством и коалицией схожего состава в правительстве, он не дождался ни одного законодательного акта, который позволил бы ему сделать шаг вперед.

Однако у нас есть 25 пятилетних проектов, стоимость которых постоянно растет, а кое-где даже начало строительства не видно: Национальный стадион, Дом Наций, Лаздинайский бассейн и т. д. В то же время работники общественного транспорта замерзают у дверей муниципалитета, прося, чтобы их выслушали. Отрадно только потому, что ранний уход мэра позволит изменить город не только лозунгами или пилами, рубящими старые вильнюсские деревья, но и настоящими работами. После долгого вступления и множества упреков я чувствую себя обязанным сказать, какой мэр и какие работы нужны Вильнюсу.

1. Распланированный, пешеходный и комфортный город. Планирование Вильнюса уже давно находится в руках девелоперов. Вот они и заказывают музыку, в основном потому, что у них есть деньги. Новый мэр вместе со всей командой должен иметь четкое представление о том, как сделать Вильнюс пешеходным, комфортным и интересным не только для тех, кто живет в центре города, но и для тех, кто живет в спальных районах. Город — это не только проспект Гядимино. Это будет непросто, но руководство европейской столицы никогда не претендовало на это.

2. Зеленый и стабильный город. Длительное время вся инфраструктура строилась для автомобилей, а не для людей. Поэтому сейчас сложно сказать, что так больше не будет. Новому мэру придется начать обсуждение и объяснить изменения, обсудить их подробно и еще более болезненно реализовать их. Мы больше не можем допустить, чтобы уровень озеленения на территориях недавно построенных супермаркетов оставался на уровне 10%, создавая таким образом асфальтовую пустыню и настоящие острова пекла посреди спальных районов.

3. Закон о муниципальном жилье. Вильнюс должен последовать примеру Вены, и сейчас хорошее время для этого. При наличии поддержки правящего большинства в Сейме может быть создан устойчивый муниципальный жилищный фонд и соответствующий закон. Мы не можем позволить себе стать еще одним Берлином, где арендная плата стала настолько невыносимой, что жители проголосовали за национализацию двух крупнейших компаний по аренде жилья.

4. Функциональный, действующий и идеологический Вильнюс. Это Вильнюс, где хорошо развита инфраструктура общественного транспорта, а изменения — обсуждены и взвешены. Надо продолжить дискуссию о быстром, удобном и чистом транспорте, если нужно — и бесплатном. Но надо обсуждать взвешенно, консультируясь со специалистами, и делать все открыто. Вильнюс не может быть заложником политического престижа одного или нескольких людей, поэтому в случае ошибки не нужно продвигать многомиллионные проекты любой ценой, а нужно признать ошибки и вернуться за стол переговоров.

Это всего лишь четыре общих принципа, которые также следует обсудить и расширить. Самое главное, чтобы эти обсуждения состоялись, а решения не становились просто пиар-кампаниями, в которых Вильнюс и так застрял на протяжении 20 лет. Вильнюс должен приносить пользу всем — и жителям Вильнюса, и другим гражданам Литвы. Но для того, чтобы стать показательным, ему нужен мэр, любящий город и горожан, а не пиар или деньги девелоперов.

Лукас Тамулинас, член Социал-демократической партии Литвы