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Вильнюс превратится в большой ресторан: 150 заявок на уличные кафе

Фото pixabay.com

После сделанного Вильнюсским городским самоуправлением объявления о том, что в связи с карантином столица на текущий сезон бесплатно открывает все общественные места для летних кафе, всего за один рабочий день от ресторанов, кафе и баров была получена 151 заявка.

Часть кафе под открытым небом просит расширить имеющееся количество столиков, но заявки поступают и от тех ресторанов, у которых раньше не было возможности оборудовать летние террасы, а сейчас такой вариант они рассматривают как единственный способ сохранения бизнеса. 

«Активность очень высокая, это указывает на то, что учреждения общественного питания расценивают такую возможность как эффективную и действительно способную сохранить их бизнес. На данный момент все заявки находятся в процессе обработки, мы распределяем их по категориям, надеемся, что первым заявителям выдадим разрешения уже в ближайшие дни, а основной части – до начала следующей недели», – сказал мэр города Вильнюса Рямигиюс Шимашюс. 

Все заявки самоуправление делит на три категории.

В первую категорию входят те, кто претендует на площадь уличных кафе, не мешающих ни другим заведениям, ни движению, ни населению. Такие разрешения будут выданы в первую очередь.

Ко второй категории относятся заявки, для претворения в жизнь которых понадобится внесение коррективов в парковку автомобилей, пешеходное движение или дорожное движение в целом. Данные заявки будут рассматривать специалисты самоуправления, ответственные за мобильность в Старом городе. 

Третья и самая многочисленная категория – это заявки с просьбой установки несколькими общепитовскими организациями столиков на одной и той же улице, площади или в сквере.

В первую очередь планируется дождаться заявок от всех желающих (их можно подать до 29 апреля по эл. почте gyvas@vilnius.lt), и только тогда между ресторанами будет  пропорционально поделена площадь общественного пространства. 

Самыми популярными локациями для оборудования летних кафе являются места с наибольшим количеством заведений общественного питания: ул. Вокечю, площадь Й. Басанавичюса, площадь Ангела Ужуписа, сквер К. Сирвидаса, отрезок улицы Палангос, улица Вильняус, Ратушная площадь. 

Проект Talonai.lt близок к сумме в 10 тысяч евро

Жители Вильнюса по достоинству оценили и проект Talonai.lt, который под свою опеку взяло Вильнюсское городское самоуправление. На вышеупомянутом сайте жители столицы уже сейчас могут приобрести услуги своих излюбленных мест, а воспользоваться сделанной бронью смогут после возобновления своей деятельности этими учреждениями. Ожидается, что подобное решение поможет коммерческим предприятиям уже сейчас привлечь необходимые доходы и выжить в самый трудный период. 

В проекте Talonai.lt уже зарегистрировалось 142 вильнюсских предприятия общепита и организаций, оказывающих другие услуги. У них уже приобретено 632 талона на общую сумму 9200 евро. В ближайшее время самоуправление планирует поддержать проект уличной рекламной кампанией. 

Еще 400 тыс. евро «вливаний» в городскую экономическую систему Вильнюсским городским самоуправлением будет произведено через медиков Вильнюса – сегодня было объявлено, что в честь Дня медицинских работников каждый столичный медик получит подарочный купон на сумму 25 евро для приобретения услуг вильнюсских учреждений секторов культуры и общественного питания. 

Информация Вильнюсского самоуправления

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