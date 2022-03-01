Вильнюс хочет выделить Киеву полмиллиона евро – Шимашюс

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

В горсовете Вильнюса будет рассмотрено предложение выделить украинской столице Киеву, находящемуся под атакой российских войск, полмиллиона евро, сообщил во вторник мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс.

«Я очень горжусь и рад, что мы в коалиции договорились о выделении Киеву не менее полумиллиона евро на заседании Горсовета на следующей неделе — чтобы он использовал их для того, в чем сейчас ощущается потребность», — написал Шимашюс в социальной сети Facebook, используя более близкое к украинскому языку написание столицы Украины.

После того, как в прошлый четверг Россия начала войну на Украине, в Литве активно собирается помощь народу этой страны.

Организация Blue and Yellow, поддерживающая украинскую армию, объявила в понедельник, что уже получила почти 8 млн евро помощи, еще 700 тысяч евро пожертвовано неправительственным организациям, оказывающим помощь беженцам.

И компании, и муниципалитеты вносят свой вклад, жертвуя вещи, транспорт, а жители предлагают возможности расселения.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено