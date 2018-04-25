Вильнюсца подозревают в фальсификации документов разных стран

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Сотрудники Криминальной полиции Вильнюса выявили мужчину, которого подозревают в фальсификации документов удостоверения личности.

Как сообщила в пятницу Полиция Вильнюсского округа, это преступление было выявлено в рамках расследования крупной контрабанды наркотиков и при проверке имеющейся информации о фальсификации документов.

Проведя анализ попадания фальшивых документов на нелегальный рынок, криминалисты выявили фальсификатора.

В январе при обыске у жителя Вильнюса они обнаружили оборудованную лабораторию по фальсификации документов, где профессионально подделывались не только литовские документы, и документы большинства других стран Европы. Кроме того, подозреваемый «скупал» и настоящие документы, чтобы потом использовать их в подделках.