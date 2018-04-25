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Вильнюсца подозревают в фальсификации документов разных стран

Фото vilnius.policija.lrv.lt

Сотрудники Криминальной полиции Вильнюса выявили мужчину, которого подозревают в фальсификации документов удостоверения личности.

Как сообщила в пятницу Полиция Вильнюсского округа, это преступление было выявлено в рамках расследования крупной контрабанды наркотиков и при проверке имеющейся информации о фальсификации документов. 

Проведя анализ попадания фальшивых документов на нелегальный рынок, криминалисты выявили фальсификатора.  

В январе при обыске у жителя Вильнюса они обнаружили оборудованную лабораторию по фальсификации документов, где профессионально подделывались не только литовские документы, и документы большинства других стран Европы.  Кроме того, подозреваемый «скупал» и настоящие документы, чтобы потом использовать их в подделках. 

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При обыске обнаружено и изъято более ста настоящих и фальшивых документов удостоверения личности Литвы, Латвии, Украины, Грузии, Соединенного Королевства, Германии, Швеции, Испании, Косово, Израиля, свидетельства регистрации автомобилей, водительские удостоверения, дипломы об окончании обучения, удостоверения пенсионеров и студентов. 

Задержанному предъявлены подозрения в фальсификации документов и их реализации, назначена мера пресечения. 

По данным правоохраны, задержанный уже был судим за аналогичные преступные деяния. 

Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет. 

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