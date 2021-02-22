Вильнюсский суд пока не принял жалобу Ф. Киркорова о запрете на прибытие в Литву

Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) пока не будет рассматривать жалобу российского исполнителя Филиппа Киркорова на запрет его прибытия в Литву.
В пятницу суд решил не принимать эту жалобу, поскольку она является немотивированной, и еще не завершился срок, в течение которого Департамент миграции должен представить свой ответ по поводу принятого решения, сообщил BNS представитель ВОАС по связям с общественностью Аудрюс Кутрявичюс.
Суд обратил внимание на то, что решения Департамента миграции (ДМ) обжалуются с момента их вручения заявителю, независимо от того, сколько времени требует вручение такого извещения человеку.
Адвокат российского певца Линас Макавяцкас на минувшей неделе сказал BNS, что пока ему пока не удалось получить решение самого Департамента миграции о включении Ф. Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, поэтому жалоба пока без мотивов.
«Данный момент заявитель, его представитель не обладают таким документов, и не могли его представить, также, как и не могли конкретизировать суть дела и указать фактические основания для жалобы, что позволило бы в целом индивидуализировать административное разбирательство», – утверждает ВОАС.
С другой стороны, суд отмечает, что после устранения упомянутых недочетов исполнитель и его адвокат смогут предоставить жалобу заново.
Вильнюсский окружной административный суд 15 февраля получил просьбу адвоката этого гражданина России и Болгарии вытребовать это решение ДМ и отменить его, информировал BNS представитель суда Аудрис Кутрявичюс.
Мы только из общественного пространства узнали информацию о запрете на въезд. Я как адвокат запросил ДМ 5 февраля, но мы не получили никакого ответа. А время идет (…) Аргументации, мотивации у нас нет, поэтому эта жалоба еще без аргументов», — сказал тогда BNSадвокат.
19 января ДМ по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) внес российского исполнителя Ф. Киркорова на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.
«Публично оправдывающие оккупацию Крыма исполнители не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло», — сказала тогда министр внутренних дел Агне Билотайте.
По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».
По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».