Вильнюсский суд пока не принял жалобу Ф. Киркорова о запрете на прибытие в Литву

«Данный момент заявитель, его представитель не обладают таким документов, и не могли его представить, также, как и не могли конкретизировать суть дела и указать фактические основания для жалобы, что позволило бы в целом индивидуализировать административное разбирательство», – утверждает ВОАС.

С другой стороны, суд отмечает, что после устранения упомянутых недочетов исполнитель и его адвокат смогут предоставить жалобу заново.

Вильнюсский окружной административный суд 15 февраля получил просьбу адвоката этого гражданина России и Болгарии вытребовать это решение ДМ и отменить его, информировал BNS представитель суда Аудрис Кутрявичюс.

Мы только из общественного пространства узнали информацию о запрете на въезд. Я как адвокат запросил ДМ 5 февраля, но мы не получили никакого ответа. А время идет (…) Аргументации, мотивации у нас нет, поэтому эта жалоба еще без аргументов», — сказал тогда BNSадвокат.

19 января ДМ по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) внес российского исполнителя Ф. Киркорова на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.

«Публично оправдывающие оккупацию Крыма исполнители не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло», — сказала тогда министр внутренних дел Агне Билотайте.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».

По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».