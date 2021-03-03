Власти Литвы о выдаче Тихановской Беларуси

Фото Seimo kanceliarijos /aut. Olga Posaškova

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в случае обращения Минска о ее выдаче не будет экстрадирована из Литвы. Об этом в среду радиостанции Deutsche Welle заявил заместитель министра иностранных дел республики Мантас Адоменас, сообщает ТАСС.

«Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям», — заявил он. По мнению замминистра, белорусское руководство осознает, что любой запрос о выдаче Тихановской будет «чисто ритуальным действием». «В Минске прекрасно знают, какой ответ мы дадим», — сказал Адоменас.