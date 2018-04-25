Власти Нью-Йорка запретили оскорблять мигрантов: штраф $250 тыс.

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Комиссия по правам человека Нью-Йорка выпустила новый документ, который призван бороться с дискриминацией иммигрантов, сообщает CNN.

В частности, при использовании фразы illegal alien — «нелегальный иностранец», автору реплики может грозить штраф до $250 тысяч. Кроме этого, комиссия по правам человека посчитала, что к дискриминации будут относиться и угроза вызова миграционной службы, а также унижение человека, если тот плохо говорит на английском.

Помимо всего прочего, в документе прописали конкретные случаи дискриминации, которые могут возникнуть на работе, при съеме жилья или в общественном месте. Например, отказ риэлтора в поиске жилья для выходцев из арабской страны может стать основанием для штрафа, если тот посчитает, что мигрант станет временным работником и скоро покинет США.

Комиссия провела исследование и выяснила, что 3,4 миллиона жителей Нью-Йорка родились не в США, а 1,4 миллиона жителей города и вовсе не имеют американского гражданства.