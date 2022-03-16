ВМС и ВВС Литвы и союзников завершили учения в Балтийском море

Корабли и авиация Литвы и союзников НАТО завершили совместные учения в Балтийском море.
По сообщению Вооруженных сил Литвы в среду, совместные учения в море с 8 по 15 марта провели сапёрное судно военно-морских сил (ВМС) Литвы Kursis и сторожевые корабли Dzukas и Selis. Они тренировались вместе с кораблями и представителями военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании, Дании, Германии и Латвии.
Во вторник в особых экономических зонах Литвы и Латвии в Балтийском море прошли учения Объединенных экспедиционных сил (англ. Joint Expeditionary Force, JEF), в которых помимо Selis и Kursis участвовал британский фрегат HMS Richmond.
Учения включали в себя общую подготовку по тактическому маневрированию, работе с корабельной авиацией, к поисково-спасательным работам, боевой стрельбе, передаче грузов, процедурам связи и коммуникации световыми сигналами.
По сообщению ВС Литвы, учения были организованы в ответ на текущую геополитическую ситуацию после того, как Россия начала войну на Украине.
Объединенные экспедиционные силы возглавляет Соединенное Королевство, представители этой же страны составляют ядро подразделения. Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия также вносят свой вклад по мере необходимости – они направляют в объединенные силы представителей своих сухопутных сил, ВМС и ВВС.
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