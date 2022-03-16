ВМС и ВВС Литвы и союзников завершили учения в Балтийском море

Учения включали в себя общую подготовку по тактическому маневрированию, работе с корабельной авиацией, к поисково-спасательным работам, боевой стрельбе, передаче грузов, процедурам связи и коммуникации световыми сигналами.

По сообщению ВС Литвы, учения были организованы в ответ на текущую геополитическую ситуацию после того, как Россия начала войну на Украине.

Объединенные экспедиционные силы возглавляет Соединенное Королевство, представители этой же страны составляют ядро подразделения. Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия также вносят свой вклад по мере необходимости – они направляют в объединенные силы представителей своих сухопутных сил, ВМС и ВВС.

Laivo „Kuršis“ (M54) įgulos narių nuotraukos/ kariuomene.lt Laivo „Kuršis“ (M54) įgulos narių nuotraukos/ kariuomene.lt Laivo „Kuršis“ (M54) įgulos narių nuotraukos/ kariuomene.lt

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