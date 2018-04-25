  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Эрдоган пригрозил Европе миллионами беженцев

Подробнее...
default image
IKEA – один из крупнейших лесовладельцев в Литве

Подробнее...
default image
ВМС Литвы будет выбирать судно из семи предложений

Подробнее...
Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Рост мировой экономики падает - Всемирный банк

Подробнее...
default image
Беспокойное соседство

Подробнее...
default image
Монкявичюс: школы могут нанимать службы безопасности для борьбы с издевательствами и насилием

Подробнее...
default image
На парламентских выборах 2020 года у зарубежных литовцев будет отдельный округ

Подробнее...
default image
В Польше построен самый большой в мире монстр-трак

Подробнее...
default image
Вот и встретились два одиночества

Подробнее...
default image
Лицемерное проявление борьбы с богатством

Подробнее...
default image
Полиция вооружилась новыми радарами

Подробнее...
default image
Столица планирует завершить реституцию земли

Подробнее...
default image
Еврокомиссия подала новый иск против Польши из-за судебной реформы

Подробнее...
default image
Р.Кароблис: турецкая операция в Сирии осложняет ситуацию литовской военной миссии

Подробнее...
default image
ЛГБТ-активисты Литвы и Польши осуждают инициативу С. Сквернялиса наградить Я. Качиньского

Подробнее...
default image
Парламент Эстонии отклонил законопроект о выдаче гражданства детям неграждан

Подробнее...
default image
В сентяре в Литве рекордная эмиграция, но иммигрантов все еще больше

Подробнее...
default image
В России снизили возраст получения пенсий

Подробнее...
default image
В Вильнюсе встретились представители стран, создающих кибернетические силы ЕС

Подробнее...
default image
Физический пуск первого блока БелАЭС планируется в январе 2020 года

Подробнее...
TOP,Армия,Новости

ВМС Литвы будет выбирать судно из семи предложений

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Предложения для покупки нового судна Военно-морскими силами (ВМС) Литвы выдвинули семь судостроительных компаний, сообщило в среду Министерство обороны Литвы. 

Новое судно будет предназначено для ликвидации утечек загрязняющих веществ и операций спасения на Балтийском море, а также сможет выполнять аварийное тушение пожаров на судах, функцию буксира, оказывать поддержку аквалангистам. 

«Только с приобретением нового судна поиска и спасения, а также ликвидации инцидентов с загрязнениями можно будет обеспечить надлежащую морскую безопасность и оперативное выполнение нужных функций», – цитируются в пресс-релизе слова вице-министра Гедримаса Еглинскаса. 

Судно закупается путем публичного конкурса, предложения на нем уже представила литовские и зарубежные компании. Решение будет принято с учетом цены, скорости судна, сроков доставки, использования горючего и гарантийного периода. 

По сообщению министерства, договор с судостроительной компанией планируется подписать в декабре этого года, а полностью оборудованное судно должно быть доставлено в 2022 году. 

Предварительная стоимость проекта – около 39,6 млн евро. Планируется, что проект будет финансироваться за счет средств Евросоюза.

Закупаемое судно сменит используемое сейчас единственное судно для ликвидации загрязнений Sakiai, которое в 1986 году было переоборудовано из рыболовного траулера.  

Используемое судно технологически устарело, не соответствует выдвигаемым требованиям. 

Министерство отмечает, что в прошлом году было зафиксировано 60 случаев, в которых были спасены 38 человек, были получены шесть сообщений о загрязнении моря, координировались 12 операций поиска и спасения. 

BNS
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!