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Во Франции начался суд по делу о смертельно опасном препарате от диабета

Скриншот

Масштабный судебный процесс по делу о почти 30-летнем присутствии на рынке препарата Mediator лаборатории Servier, употребление которого могло стоить жизни около 2 тыс. человек, начался во Франции. Об этом сообщает агентство AFP.

Слушания продлятся до 30 апреля 2020 года, будут рассмотрены более 2,6 тыс. жалоб, в процессе принимают участие 376 адвокатов. Материалы дела занимают 127 томов.

Ответчиками выступают 11 юридических и 12 физических лиц, в частности, лаборатория Servier и 9 ее филиалов, а также Национальное агентство по фармакологической безопасности (ANSM), которое, несмотря на многочисленные жалобы и исследования, указывающие на большой вред здоровью от этого средства, запретило его продажу только в 2009 году. Основатель фармацевтической компании Жак Сервье, в отношении которого также велось следствие, умер в 2014 году. Обвинения, которые предстоит рассмотреть суду, касаются неправильного получения разрешения на продажу препарата, мошенничество с социальной страховкой, непредумышленное убийство и нанесение вреда здоровью, незаконное присвоение средств, незаконное участие в работе предприятия госслужащего и торговля влиянием.

С 1976 года Mediator прописывался пациентам с диабетом второго типа, страдающим от излишнего веса, хотя еще в 1971 году главное действующее вещество benfluorex, близкое по структуре к амфетамину, было признано Всемирной организацией здравоохранения аноректиком (снижающим аппетит). Но лаборатории удалось зарегистрировать его как противодиабетический препарат. Со временем врачи начали замечать, что у тех, кто принимает это средство, чаще обнаруживают легочную артериальную гипертонию и патологии сердечных клапанов.

Активную борьбу за изъятие Mediator из продажи с 2007 года вела пульмонолог из французского Бреста Ирэн Фрашон, которая опубликовала исследование о негативном воздействии препарата на сердечно-сосудистую систему. Позже появились исследования, по которым до 2 тыс. смертельных случаев от патологии сердечного клапана могли произойти по вине этого средства. Компания Servier признала вину и начала выплачивать компенсации пострадавшим, однако на данный момент речь идет о примерно 3,6 тыс. человек и более 100 млн евро, в то время как на рассмотрение попали 10,3 тыс. заявлений, а принимали это лекарство миллионы людей.

belta.by

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