Во Франции примут закон против сепаратизма

Правительство Франции намерено представить осенью проект закона о борьбе с сепаратизмом. Об этом в среду заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая перед депутатами Национального собрания (нижняя палата парламента), сообщает ТАСС.

«Проект закона против сепаратизма будет внесен на рассмотрение Совета министров после летних отпусков», — сообщил он и добавил, что такой акт призван противодействовать группам, пытающимся создать противовес обществу на этнической или религиозной основе.

Кастекс назвал борьбу против радикального исламизма важной задачей нового французского правительства. «Республика является стержнем общества, ни одна религия, ни одна доктрина, ни одна группа не могут посягать на законы республики», — подчеркнул премьер.