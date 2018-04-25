Во Франции рождественские елки признали товаром первой необходимости

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Во Франции рождественские ели внесли в список товаров, разрешенных для продажи в период карантина. Продавать деревья смогут в цветочных магазинах, магазинах с товарами для сада и огорода, а также в особых пунктах продажи, расположенных на открытой местности, пишет Journal du Dimanche.

С предложением о продаже елок к премьер-министру Жаку Кастексу обратился министр-делегат по вопросам малых и средних предприятий в министерстве экономики и финансов Франции Ален Гризе.

Решение было поддержано, и в ближайшее время министерство сельского хозяйства издаст указ, в котором разъяснит условия продажи елей.