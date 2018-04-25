Во Франции рождественские елки признали товаром первой необходимости

Во Франции рождественские ели внесли в список товаров, разрешенных для продажи в период карантина. Продавать деревья смогут в цветочных магазинах, магазинах с товарами для сада и огорода, а также в особых пунктах продажи, расположенных на открытой местности, пишет Journal du Dimanche.
С предложением о продаже елок к премьер-министру Жаку Кастексу обратился министр-делегат по вопросам малых и средних предприятий в министерстве экономики и финансов Франции Ален Гризе.
Решение было поддержано, и в ближайшее время министерство сельского хозяйства издаст указ, в котором разъяснит условия продажи елей.
Старт продаж новогодних елок состоится 20 ноября.
«Это очень важно для французских семей, детей, да и отрасли в целом», – сказал министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.
До этого представители Французской ассоциации рождественских елей выразили опасения, что не смогут реализовать подготовленную продукцию, так как количество заказов от магазинов, перепродающих деревья, значительно сократилось из-за действующих санитарных ограничений, введенных во Франции из-за пандемии коронавируса.
Ежегодно во Франции продается около шести миллионов елок, 80% из которых выращены на территории страны.korrespondent.net