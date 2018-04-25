Во Франции судят петуха за слишком громкое кукареканье

Фото pixabay.com

🔊 Воспроизвести

В суде города Рошфора в четверг, 5 сентября, состоялись слушания по делу петуха Мориса. С ним, а точнее с его хозяйкой Корин Фессо, судится пара заезжих пенсионеров из центра страны, загородный домик которых находится по соседству от Мориса.

Пенсионерам не нравится, что каждый день в 6:30 утра Морис будит городок Сен-Пьер-д’Олерон своим бодрым кукареканьем. Соседи писали жалобные и грозные письма хозяйке крикливого петуха с просьбой его утихомирить, а затем, после двух с половиной лет ссор, решили обратиться в суд.

Первые слушания состоялись 4 июля. Перед этим складывалось впечатление, что соседям удалось договориться между собой и конфликт исчерпан. Но ни Морис, ни Корин Фессо в суд не пришли. Хозяйка «ответчика» решила, что у нее есть дела поважнее. На вопросы журналистов она ответила, что этим летом Морис линял и поэтому вел себя тихо. Она также добавила, что ее пятилетний питомец мешает только одной паре пенсионеров, которые в своем загородном доме бывают не больше 15 дней в году.

Издание La Press пишет: если суд вынесен решение не в пользу Мориса, то у его хозяйки будет 15 дней для того, чтобы избавиться от крикуна или заставить его замолчать. За каждый день задержки ей придется платить штраф в размере 150 евро и выплатить компенсацию истцам в размере 1.000 евро.

Последние новости