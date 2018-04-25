Во вторник правящие попробуют заново провести голосование по спикеру

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Правящие «аграрии» будут стремиться к тому, чтобы во вторник в сейме была повторена процедура недоверия и отставки спикера сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса.

«Во вторник мы, вероятно, этого добьемся. Мы заявили об этом еще в зале заседаний», – сказала в четверг в сейме председатель Комитета по вопросам права и правопорядка «аграрий» Агне Ширинскене.

Она утверждает, что основания для нового голосования по увольнению В. Пранцкетиса предоставило голосование в парламенте о недоверии комиссии по подсчету голосов, которая во вторник провела голосование, в ходе которого В. Пранцкетис сохранил пост.

«Сейм совершенно ясно заявил, что сейм не доверяет такой группе, которая считает голоса, но не утверждена в сейме, где люди назначаются без голосования сейма, – сказала А. Ширинскене.