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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Во вторник правящие попробуют заново провести голосование по спикеру

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Правящие «аграрии» будут стремиться к тому, чтобы во вторник в сейме была повторена процедура недоверия и отставки спикера сейма Литвы Виктораса Пранцкетиса. 

«Во вторник мы, вероятно, этого добьемся. Мы заявили об этом еще в зале заседаний», – сказала в четверг в сейме председатель Комитета по вопросам права и правопорядка «аграрий» Агне Ширинскене.  

Она утверждает, что основания для нового голосования по увольнению В. Пранцкетиса предоставило голосование в парламенте о недоверии комиссии по подсчету голосов, которая во вторник провела голосование, в ходе которого В. Пранцкетис сохранил пост. 

«Сейм совершенно ясно заявил, что сейм не доверяет такой группе, которая считает голоса, но не утверждена в сейме, где люди назначаются без голосования сейма, – сказала А. Ширинскене. 

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За выражение недоверия группе подсчета голосов в четверг проголосовали 60 депутатов, «против» были восемь и двое воздержались. 

После того, как было выражено недоверие группе подсчета, председатель Комитета по вопросам права и правопорядка заявила, что устав предусматривает возможность «повторения голосования, после которого было выражено недоверие, по решению спикера сейма или по требованию фракции, которое поддержано не менее трети депутатов, участвующих в заседании».  

Во вторник на внеочередном заседании парламента состоялось голосование по недоверию В. Пранцкетису, оно потерпело крах, поскольку в нем участвовали лишь 11 членов сейма.

«Аграрии» несколько месяцев призывали В. Пранцкетиса покинуть пост, поскольку по соглашению партнеров по коалиции пост спикера сейма должен достаться социал-трудовикам.  

В. Пранцкетис не согласен уйти по собственному желанию, утверждая, что его отставки добивается лишь лидер «аграриев» Р. Карбаускис, мстящий спикеру за непокорность. 

BNS
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