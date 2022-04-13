Во вторник в Литву не было разрешено въехать 51 грузовику из России и Беларуси

Nuotrauka BNS/ Skirmantas Lisauskas

Литовская таможня во вторник не разрешила въехать в Литву из России и Беларуси 51 грузовому автомобилю. Выехать из Литвы не было разрешено восьми грузовикам, информировал Департамент таможни (ДТ) BNS Plius.

В ответ на вторжение России в Украину российским и белорусским перевозчикам с вечера 8 апреля запрещается пересекать границу Евросоюза, однако этот запрет не распространяется на осуществляемый через Литву российский транзит в Калининград.

По словам заведующего Отделом коммуникации ДТ Витаса Волунгявичюса, транзитом в Калининградскую область и обратно за минувшие сутки проследовали 497 грузовиков.

Заместитель генерального директора ДТ Вигантас Пойгозинас во вторник сообщил, что в выходные из-за санкций не было пропущено около 250 фур из Беларуси и Калининградской области России, а во вторник такой проблемы уже не было — за сутки до утра вторника развернули 20 транспортных средств.

В минувшую пятницу вступили в силу санкции ЕС, запрещающие грузоперевозчикам России и Беларуси осуществлять деятельность в государствах-членах Сообщества. Исключение составляют товары первой необходимости, например, сельскохозяйственные продукты и продукты питания, гуманитарная помощь и пр.

У российских и белорусских грузовиков есть семидневный срок, чтобы покинуть территорию ЕС. Департамент таможни Литвы рассматривает возможность выезда грузовиков, ожидающих на границе, из-за длинных очередей и после 16 апреля.

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