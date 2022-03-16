Военная помощь Украине от Литвы достигла 29 млн евро – Касчюнас

Литва оказала Украине военную поддержку на 29 млн. евро, заявил председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас.
«В общей сложности Литва оказала военную поддержку на 29 млн евро, что по сути, выражаясь народным языком, составляет 40 «фур», и по военной поддержке в абсолютных цифрах мы входим в первую десятку стран, а может быть, даже приближаемся к пятерке», — заявил в среду журналистам в Сейме Касчюнас.
Он сказал, что не может подробно назвать, какая именно поддержка была оказана Украине, потому что этот вопрос обсуждался за закрытыми дверями, но часть информации ранее была предана гласности.
«Венец всего этого, конечно, «Стингеры», но есть и другие вещи, аммуниция, боеприпасы, другие жизненно важные вещи», — сказал Касчюнас.
Ранее сообщалось, что Литва передала Украине системы ПВО Stinger, бронежилеты и средства для наблюдения. Также были переданы автоматы Калашникова и патроны к ним.
Глава комитета Сейма также сказал, что в оборонном бюджете Литвы может появиться отдельная строка расходов для поддержки Украины.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено