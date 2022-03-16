Военная помощь Украине от Литвы достигла 29 млн евро – Касчюнас

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Литва оказала Украине военную поддержку на 29 млн. евро, заявил председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас.

«В общей сложности Литва оказала военную поддержку на 29 млн евро, что по сути, выражаясь народным языком, составляет 40 «фур», и по военной поддержке в абсолютных цифрах мы входим в первую десятку стран, а может быть, даже приближаемся к пятерке», — заявил в среду журналистам в Сейме Касчюнас.

Он сказал, что не может подробно назвать, какая именно поддержка была оказана Украине, потому что этот вопрос обсуждался за закрытыми дверями, но часть информации ранее была предана гласности.