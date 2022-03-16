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Литва предоставит временную защиту беженцам из Украины

Nuotrauka BNS/ Teodoras Biliūnas

Правительство Литвы в среду постановило предоставить временную защиту всем лицам, которые бежали из Украины из-за войны.

«Сейчас у нас Литве, в системе MIGRIS зарегистрировано около 16 тыс. украинцев», — сказала на заседании правительства министр внутренних дел Агне Билотайте. 

«Временная защита — возможность для этих людей работать, необходимое здравоохранение, социальная защиты, образование и предоставление жилья», — добавила она. 

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В постановлении правительства указано, что временную защиту на год с 4 марта получают все  выехавшие или перемещенные из Украины за период с начала войны 24 февраля лица, которые являются гражданами этой страны или проживали в стране на законных основаниях до начала военной агрессии. 

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