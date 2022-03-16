Литва предоставит временную защиту беженцам из Украины

Nuotrauka BNS/ Teodoras Biliūnas

Правительство Литвы в среду постановило предоставить временную защиту всем лицам, которые бежали из Украины из-за войны.

«Сейчас у нас Литве, в системе MIGRIS зарегистрировано около 16 тыс. украинцев», — сказала на заседании правительства министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Временная защита — возможность для этих людей работать, необходимое здравоохранение, социальная защиты, образование и предоставление жилья», — добавила она.