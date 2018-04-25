Вопросы нацменьшинств будет координировать новая правительственная комиссия

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Вопросы национальных меньшинств в Литве будет координировать новая правительственная комиссия, которая перенимает эту сферу от правительства.

Сформированная в среду кабмином комиссия будет заниматься политикой в области работы с нацменьшинствами, решать вопросы, связанные с культурой, социальной защитой, образованием, экономикой, иностранными и внутренними делами.

Выработавшая проект постановления канцелярия правительства подчеркнула, что защита прав нацменьшинств охватывает вопросы не только культуры, но и соцзащиты, образования, экономики, иностранных и внутренних дел, обороны, прав человека, поэтому «для достижения серьезного прогресса в сфере защиты прав нацменьшинств» целесообразно укреплять и координировать работу всех министерств.

Состав комиссии будет утверждать премьер, возглавит её канцлер правительства. В неё будут делегированы вице-министры из разных министерств, глава Департамента по делам национальных меньшинств.