Воскресенье оказалось корона-кошмаром для всей Европы

В воскресенье в ряде государств ЕС был установлен новый суточный рекорд количества инфицированных коронавирусом.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в одной только Германии число новых пациентов за сутки дошло до 2297 человек. Власти Португалии также бьют тревогу: в стране обнаруживают более тысячи инфицированных за сутки. Премьер-министр этой страны Антониу Коста заявил, что если тенденция сохранится, то повторного карантина избежать не удастся. Он призвал граждан не пренебрегать установленными правилами.

Дания, в свою очередь, сообщает о 454 инфицированных за сутки. Британский премьер Борис Джонсон предупреждал о наступлении второй волны коронавируса в стране и не ошибся: вчера здесь, как и в других европейских странах, был зарегистрирован новый суточный рекорд числа инфицированных коронавирусом – 4422 пациента.

Вершину же антирейтинга по количеству новых инфицированных коронавирусом за сутки занимает Испания – более 14 тыс. Эти показатели в полтора раза больше пиковых показателей весны. За Испанией следует Франция — 13,5 тыс. инфицированных за прошедшие сутки.

Министерства здравоохранения многих стран ЕС призывают к усилению карантина. На первом этапе вирусологи настаивают на запрете массовых мероприятий и ограничениях на пользование общественным транспортом.

По мнению экспертов, увеличение количества пациентов связано с увеличением числа проводимых тестов на коронавирус. Власти стран ЕС ввели обязательный масочный режим, ввели запрет на собрания более 50 человек и ограничили время работы ресторанов – до 22:00. Вводится также строгий контроль за соблюдение коронавирусных ограничений.