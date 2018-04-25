default image
Довольны ли страны ЕС распределеним "COVID-помощи" Брюсселя?

Подробнее...
default image
В больницах Литвы ужесточат правила посещения, тест на коронавирус обязателен

Подробнее...
default image
Гендерное равенство в Норвегии

Подробнее...
default image
С октября в Литве планируется запретить некоторые массовые мероприятия

Подробнее...
default image
В ЕС оценили способность Тихановской к настоящему руководству

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: санкции в отношении Беларуси – самое малое, что может сделать Европа

Подробнее...
default image
Вильнюс выбирает «Учителя года - 2020»

Подробнее...
default image
Воскресенье оказалось корона-кошмаром для всей Европы

Подробнее...
default image
В медицинские учреждения Литвы начались поставки первых вакцин от гриппа

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа предлагает Евросоюзу план помощи Беларуси

Подробнее...
default image
В России стартовали стратегические военные учения Кавказ-2020

Подробнее...
default image
Коронавирусом болеет 61 ученик, на самоизоляции - более тысячи человек

Подробнее...
default image
В Британии началась вторая волна коронавируса - Джонсон

Подробнее...
default image
Основная часть жителей поддерживает реакцию властей на события в Беларуси - опрос

Подробнее...
default image
Гутерриш: пандемия обнулила 25 лет прогресса в достижении Целей устойчивого развития

Подробнее...
default image
С ростом числа новых случаев COVID-19 в Литве будет решаться вопрос мер

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждено 70 новых случаев коронавируса, общее число – 3814

Подробнее...
default image
В Мадриде с 21 сентября вводят частичный карантин в "красных зонах"

Подробнее...
default image
Правительство дополнительно выделило на организацию выборов в сейм 3,9 млн евро

Подробнее...
default image
Организаторы назвали варианты Евровидения 2021

Подробнее...
default image
Показатели COVID-19 ухудшаются везде, Литва лучше готова – Г.Науседа

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: Литва просит постоянного внимания США к БелАЭС

Подробнее...
default image
Папа Римский озвучил свои требования к вакцине от коронавируса

Подробнее...
default image
Драма «Стрельцов» - рожден, чтобы стать звездой футбола

Подробнее...
default image
«Невидимые» волны эмиграции

Подробнее...
default image
Осенней распродажи Jamam не будет

Подробнее...
default image
Цены в странах Балтии

Подробнее...
default image
Последняя сессия этого созыва

Подробнее...
default image
Инвестиционный климат в Литве

Подробнее...
default image
Бюджет студента

Подробнее...
default image
Создание Государственного банка развития

Подробнее...
default image
Экономический спад в Литве – один из самых незначительных в ЕС

Подробнее...
default image
Альтернатива газовому баллону

Подробнее...
default image
Новый этап интеграции ромов

Подробнее...
default image
Суицид: кто в группе риска

Подробнее...
default image
Налог на недвижимость

Подробнее...
default image
В угоду велосипедистам

Подробнее...
default image
Из-за COVID-19 в Расейняйском районе Литвы запрещены публичные мероприятия

Подробнее...
default image
В статусе безработного

Подробнее...
default image
Страны Балтии должны стремиться к устойчивой экономике – экономист

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Воскресенье оказалось корона-кошмаром для всей Европы

Photo by hospitalclinic on Foter.com / CC BY-ND

В воскресенье в ряде государств ЕС был установлен новый суточный рекорд количества инфицированных коронавирусом.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в одной только Германии число новых пациентов за сутки дошло до 2297 человек. Власти Португалии также бьют тревогу: в стране обнаруживают более тысячи инфицированных за сутки. Премьер-министр этой страны Антониу Коста заявил, что если тенденция сохранится, то повторного карантина избежать не удастся. Он призвал граждан не пренебрегать установленными правилами.

Дания, в свою очередь, сообщает о 454 инфицированных за сутки. Британский премьер Борис Джонсон предупреждал о наступлении второй волны коронавируса в стране и не ошибся: вчера здесь, как и в других европейских странах, был зарегистрирован новый суточный рекорд числа инфицированных коронавирусом – 4422 пациента.

Вершину же антирейтинга по количеству новых инфицированных коронавирусом за сутки занимает Испания – более 14 тыс. Эти показатели в полтора раза больше пиковых показателей весны. За Испанией следует Франция — 13,5 тыс. инфицированных за прошедшие сутки.

Министерства здравоохранения многих стран ЕС призывают к усилению карантина. На первом этапе вирусологи настаивают на запрете массовых мероприятий и ограничениях на пользование общественным транспортом.

По мнению экспертов, увеличение количества пациентов связано с увеличением числа проводимых тестов на коронавирус. Власти стран ЕС ввели обязательный масочный режим, ввели запрет на собрания более 50 человек и ограничили время работы ресторанов – до 22:00. Вводится также строгий контроль за соблюдение коронавирусных ограничений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.