Восстанавливают колею раздора

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Несколько дней назад компания «Литовские железные дороги» (Lietuvos geležinkeliai) показала министрам транспорта Литвы, Латвии и Польши реконструкцию участка железной дороги от литовского Мажейкяй до латвийского Реньге, сообщает пресс-служба компании.

В Мажейкяй министры транспорта Литвы, Латвии и Польши осмотрели восстанавливаемую железнодорожную ветку из Мажейкяй в Реньге (Латвия), которую разобрали десять лет назад. По словам латвийского министра Талиса Линкайтса, в данный момент обсуждается вопрос о том, когда в этом направлении смогут начаться пассажирские перевозки, сообщает BNS.

«Прокладка данной линии позволит перенести грузы с автодорог на железную дорогу», – сказал журналистам Т. Линкайтс.

В свою очередь, гендиректор Литовских железных дорог Мантас Бартушка отметил, что участок Мажейкяй — Реньге важен с точки зрения развития взаимоотношений Литвы с соседями. Он подчеркнул, что сейчас компания уже может представить конкретные работы.

Президент компании Orlen Даниэль Обайтек отметил, что литовско-латвийский железнодорожный участок важен с экономической и политической точек зрения, а также свидетельствует об улучшении отношений между Литвой и Польшей.

«Это, без сомнения, оказывает влияние на развитие нашего бизнеса и позволяет обсуждать дальнейшие возможности инвестирования в такой важной компании, как Orlen Lietuva. Восстановление данного участка принесет пользу для экономики обеих стран», — сказал он.

По словам литовского министра коммуникаций и транспорта Рокаса Масюлиса, закрытие ветки в Реньге нанесло большой ущерб отношениям Литвы, Латвии и Польши. «Встреча очень символична. Разногласия и конфликты между соседями остаются в прошлом. Мы начали новый этап отношений, основанный на доверии и сотрудничестве», — сказал Масюлис.

«Это еще раз доказывает, что Литва выполняет свои обязательства», — подчеркнул он.

Польский министр инфраструктуры Анджей Адамчик также акцентировал важность этой железнодорожной ветки. «Кажется, что по протяженности эта железная дорога не так уж и велика, но по тому, сколько она дает нашей экономике, нашему развитию, она очень важна», – сказал А. Адамчик.

Восстановить участок путей в Реньге компания «Литовские железные дороги» обязалась перед Еврокомиссией, которая оштрафовала ЛЖД почти на 28 млн евро. Работы начались в начале июня, и ведет их контролируемое эстонской группой железнодорожных услуг Skinest Rail предприятие по строительству и ремонту железных дорог Vitras-S. Будет отремонтирована сама линия, а также пять переездов, шесть мостов, система связи и электроснабжения. Работы выполняются в три этапа. Участок планируется восстановить до конца текущего года.

По этому 19-километровому пути возила свою продукцию в Латвию до 2008 года литовская нефтеперерабатывающая компания Orlen Lietuva. Пассажирские поезда из Мажейкяй в Ригу ездили до 1997 года, а в Лиепаю – до 1993–1994 годов. На Литву пожаловались соседняя Латвия и польская компания Orlen, контролирующая НПЗ в Мажейкяй. В конце 2017 года Еврокомиссия обвинила Вильнюс в нарушениях.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ