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ВОЗ: пандемия еще не достигла пика

Nuotrauka kariuomene.kam.lt/vyr. srž. sp. Ievos Budzeikaitės

В мире продолжает набирать обороты пандемия коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус на виртуальном форуме здравоохранения в понедельник, 22 июня.

«Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах — еще и политический кризис. Его последствия будут ощущаться еще десятилетия», — сказал Гебрейсус.

Напомним, что ранее ВОЗ заявила о рекордном суточном числе заражений коронавирусом. Накануне COVID-19 диагностировали у более 183 тысяч человек, больше всего — в Северной и Южной Америке.

Также ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Показатель новых случаев заражения находится на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону.

korrespondent.net

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