ВОЗ: пандемия коронавируса вступила в новую опасную фазу

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Всемирная организация здравоохранения считает, что пандемия коронавируса вступила в новую опасную фазу. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает организация в своем аккаунте в Twitter.

«Многим людям надоело быть дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои экономики. Но вирус все еще распространяется быстро, он все еще смертелен, и большинство людей все еще восприимчиво», — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Всемирная организация здравоохранения призывает все страны и всех людей проявлять крайнюю бдительность. ВОЗ рекомендует продолжать физическое дистанцирование, мыть руки, оставаться дома при ухудшении самочувствия, прикрывать нос и рот при кашле, при необходимости носить маску.

Гендиректор ВОЗ также выразил обеспокоенность опасностью распространения COVID-19 в лагерях беженцев. Эти люди особенно подвержены риску, потому что зачастую имеют ограниченный доступ к надлежащему жилью, воде, питанию и медицинским услугам, отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.