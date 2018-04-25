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ВОЗ: пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей

Фото из открытых источников

Пандемия COVID-19 оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус. Гендиректор ВОЗ обратил внимание на глубокое воздействие, которое оказывает на психику отсутствие социального взаимодействия вследствие пандемии.

Глава ВОЗ напомнил, что психическое здоровье и до пандемии было забытым вопросом в глобальном здравоохранении. По его словам, около 1 млрд людей живут с психическими расстройствами, 3 млн умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя, и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство. Чтобы привлечь внимание мирового сообщества к этим проблемам, ВОЗ запланировала на 10 октября, когда будет отмечаться Всемирный день психического здоровья, международный онлайн-форум в поддержку соответствующих служб.

Коснувшись усилившегося в последнее время роста числа заразившихся коронавирусом в некоторых странах, Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что новые очаги часто связаны с местами, где скапливается много людей. Речь идет, в частности, о стадионах и ночных клубах. Как пояснил гендиректор, каждая страна и община сами решают, как проводить такие мероприятия безопасно, на основе их собственной оценки риска.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией. Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 24,3 млн, с момента вспышки скончались 828 тыс. человек.

belta.by

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