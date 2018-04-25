ВОЗ заинтересована в российской вакцине «Спутник V» от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения сохраняет заинтересованность во включении российской вакцины «Спутник V» в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом заявила сегодня на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао, сообщает ТАСС.

«Заинтересованность остается. У нас идет обмен информацией. Тут нужно посмотреть не только на результаты клинических испытаний, но и производственную практику и разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Необходимо иметь всю информацию», — сказала она.

Главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан это подтвердила: «Мы видели пресс-релиз, в котором, в числе прочего, отмечается, что вакцина показала высокую эффективность — в 95%. Но важно, чтобы все данные были предоставлены и рассмотрены регулярными органами с точки зрения предварительной квалификации и чрезвычайных разрешений».