ВОЗ заключила контракт с Pfizer на поставку COVID-вакцины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подписала контракт с Pfizer/BioNTech на поставку 40 миллионов доз вакцины от COVID-19 в рамках программы COVAX, сообщается на сайте компании.
«Pfizer и BioNTech сегодня объявили о предварительном соглашении о закупке с COVAX до 40 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19. Дозы будут доставлены в течение 2021 года», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что первые дозы будут доставлены в первом квартале 2021 года.
Pfizer и BioNTech предоставят COVID-вакцину глобальной инициативе COVAX, обеспечивающий равный доступ распределения вакцин, по некоммерческой цене для 92 стран.
«Сегодня я рад объявить, что COVAX подписала соглашение с Pfizer/BioNTech … В дополнение к этому мы ожидаем поставки 150 миллионов доз вакцины AstraZeneca/Oxford, ожидающей разрешения на использование в чрезвычайных условиях, которые будут доступны для распределения через программу COVAX в первой четверти этого года», — сказал в пятницу, 22 января, на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он также отметил, что Глава ВОЗ подчеркнул, что распределение препарата от коронавируса в рамках программы COVAX начнется уже в феврале. В этом году в рамках программы планируется доставить два миллиарда доз вакцин.
Напомним, что в конце 2020 года ВОЗ одобрила COVID-вакцину Pfizer. Это первая вакцина, внесенная в данный список с начала пандемии.korrespondent.net обеспечитьь всем равный доступ