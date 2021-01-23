ВОЗ заключила контракт с Pfizer на поставку COVID-вакцины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подписала контракт с Pfizer/BioNTech на поставку 40 миллионов доз вакцины от COVID-19 в рамках программы COVAX, сообщается на сайте компании.

«Pfizer и BioNTech сегодня объявили о предварительном соглашении о закупке с COVAX до 40 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19. Дозы будут доставлены в течение 2021 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что первые дозы будут доставлены в первом квартале 2021 года.