Возможности РФ применить армию для конфликта теперь измеряются часами – Анушаускас

Arvydas Anušauskas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Возможности России применить концентрируемые вблизи Украины или в Беларуси вооруженные силы (ВС) для конфликта, измерявшиеся неделями, теперь измеряются часами, говорит литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

В интервью LRT в четверг он также не исключил, что еще на этой неделе, когда в Женеве продолжаются переговоры глав дипломатических ведомств США и России, можно будет увидеть военные действия России в Украине.

«Пока идут переговоры в Женеве или где-либо в другом месте, Россия может и во время переговоров применить ВС из-за лучших переговорных позиций», — сказал он.

Министр утверждал, что если раньше для конвенционального нападения, применения силы России нужен был месяц на подготовку, то теперь это время «может измеряться часами».

По его словам, речь идет не только о войсках вблизи Украины, но и о ситуации в Беларуси.

«Ситуация такова, что в районе нашей восточной границы мы скоро получим соседство с Россией в военном смысле. В определенном смысле, мы уже его получили, известно, что в Гродненской области создана их военная база, что авиация в районе наших границ реально патрулирует российская, без белорусского сопровождения», — сказал Анушаускас.

Он подчеркнул, что несмотря на реальность рисков, чтобы они переросли в реальную угрозу и потом — в военную провокацию, нужна не только концентрация ВС, но и политические решения, которые еще только ожидаются.

По словам министра, переговоры России с США и НАТО, на которых она требует не принимать в Альянс Украину и другие государства, начаты не случайно.

«Они предъявили ультимативные требования и стараются сформировать для созданной ими самими угрозы другой образ, что это реакция на действия НАТО. Хотя нам известно, что действия НАТО довольно ограниченны, военный перевес всегда был и есть на стороне России в этом регионе, могу сказать, что вне всяких сомнений», — сказал Анушаускас.

Давая оценку вооруженности граничащей с Литвой Калининградской области РФ, министр сказал, что и количество военной техники, и способность к быстрой мобилизации в последние годы возросли в несколько раз, здесь размещена самая современная техника, появляются новые военные подразделения.

Он говорит, что «нужно готовиться к разным сценариям», однако признаков вероятной подготовки к конвенциональному нападению в Калининиградской области, по словам Анушаускаса, пока нет.

«Сейчас в Калининиградской области мы видим возросшую военную активность, видим процесс, проводится военная подготовка, имеет место определенное движение. Но не видно того, я бы сказал, процесса, который можно было бы охарактеризовать как подготовку к конвенциональному нападению. Этого точно нет», — сказал он.

Анушаускас подчеркнул, что Западу следует отклонить ультимативные требования России на дальнейших переговорах, и он надеется на твердость позиции во время запланированной на этой неделе встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве.

Из-за того, что Россия сконцентрировала возле украинской границы более 100 тыс. военнослужащих и военной техники, на Западе нарастают опасения, что в Европе может вспыхнуть серьезный конфликт. Вызывают обеспокоенность и новые совместные военные учения России и Беларуси, звучат опасения, что они могут означать размещение российских сил, включая обычные и ядерные, в Беларуси на постоянной основе.

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