Возрождение забытых территорий

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Столичное самоуправление совместно с Вильнюсским исправительным учреждением очистило территорию (около 2365 кв. м), находящуюся по адресу ул. Друес, 11, сообщила пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. Находящаяся в центральной части города в прошлом производственная территория исправительной колонии строгого режима была загрязнена тяжелыми металлами и нефтепродуктами.

Экологические обследования на бывшей производственной территории выявили чрезмерное загрязнение подземного слоя грунта. Муниципалитет позаботился о том, чтобы территория не была опасной для окружающей среды и здоровья людей: после сноса зданий, фундаментов и твердых поверхностей вся загрязненная почва была выкопана и вывезена, участок был выровнен, сформированы откосы. Работы выполнял подрядчик ЗАО Vilniaus BDT, выигравшее открытый конкурс. Стоимость проекта по очистке и благоустройству территории — 277,4 тысячи евро, из которых 263,5 тысячи евро составляют средства структурных фондов Европейского союза. Министерство юстиции Литвы планирует построить на этом участке учебный центр для работников правоохранительных органов. Рядом с этой территорией расположены многоквартирный дом, Международная американская школа и хоспис Миколаса Сопочки.

По словам заместителя директора Вильнюсского исправительного учреждения Галины Жуковской, в начале 2024 года на благоустроенной территории планируется построить учебный центр. На проект будет выделено около 5 миллионов евро из средств норвежской программы финансирования.

В Центре предусматривается разместить тренировочные помещения для нынешних и будущих должностных лиц, а также административные помещения, спортивную инфраструктуру, необходимую для обучения специалистов, и жилье для обучающихся.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt